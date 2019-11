Las concentraciones en canarias recuerdan a Sara, la última víctima

Las concentraciones convocadas este lunes en Canarias con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, han recordado a Sara, la última víctima de una lista que, según los convocantes de las movilizaciones, tiene unas cifras "escandalosas" y que precisa medidas urgentes.

En Santa Cruz de Tenerife, la portavoz del Foro contra la Violencia de Género, Elisa Pérez Rosales, ha reclamado "más acción y menos discursos y más acción y menos minutos de silencio" y ha dicho que se precisan recursos humanos, materiales y económicos.

Pérez Rosales ha pedido que se apliquen las leyes existentes "porque existen medidas que protegen a las mujeres pero no se aplican" y se refirió a las campañas de sensibilización "pero el trabajo de prevención es importante si queremos que haya un impacto en la sociedad".

La activista se ha mostrado convencida de que la violencia machista acompaña a las mujeres durante toda la vida "y eso las expone a una situación de vulnerabilidad" y ha afirmado que la violencia machista supone un problema que "más grave no puede ser".

Se refirió a Sara, la joven de 26 años que fue asesinada este lunes en Granadilla presuntamente a manos de su pareja, y ha dicho que frente a las cifras oficiales de ocho víctimas mortales y un menor por violencia machista en Canarias, el Foro afirma que se trata de la víctima número 12 ya que la ley solo contempla los asesinatos que cometen parejas o exparejas de la víctima "pero la violencia de género abarca más cosas".

Según sus cuentas, las víctimas en España ascienden a 94 mujeres y cuatro menores.

"Las cifras son escandalosas y no hay adjetivos para describir esta violencia" afirma Pérez Rosales, quién ha reclamado que el pacto de Estado se convierta "en una realidad".

En Las Palmas de Gran Canaria, la primera manifestación ruidosa contra la violencia machista ha contado con unas 8.000 personas, que han recorrido varias de las vías principales de la capital junto a los nombres de las ocho mujeres asesinadas en Canarias en lo que va de año.

Con salida desde la Plaza de O'Shanahan frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, una cabecera protagonizada por la Red Feminista de Gran Canaria y Sorora Subversiva Tambora Feminista, ha cantado su petición "Ni una menos", el día en el que Canarias ha sumado una nueva víctima por violencia machista a las 92 que acumula desde 2003.

Vestidos de luto y con luces violetas han reivindicado "ni una menos, ni una muerta más", mensaje que se ha unido a otros en pancartas y carteles como "todas sumamos, todas actuamos", "los derechos de las mujeres ni se compran ni se venden", "la lucha es diaria y permanente", "ni un paso atrás", o "somos la voz de las que no están", entre otras frases.

Como ha subrayado la portavoz de la agrupación Red Feminista de Gran Canaria, Nayra Marrero, esta manifestación ruidosa ha sido convocada porque lo que "se lleva haciendo de lucha no ha sido suficiente y no nos han escuchado" por lo que "haremos ruido para romper este silencio que parece que les hace sentir cómodos".

Si el ruido "es lo que molesta, ahí estamos" para "ser voz de cada una de las mujeres asesinadas por violencia de género" y no solo por ellas, sino por "las miles que han sido violentadas por ser mujeres". Estas voces "están presentes en este recorrido" con parada en la Delegación del Gobierno porque "son responsables de que el Pacto de Estado dos años después siga a medias", y que la Ley de 2003 y la de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres "se cumpla solo a veces".

Para Marrero, "las cifras dicen claramente que hay que actuar y tiene que ser ya", porque mientras no se actúe "las víctimas las ponemos nosotras" y a eso "hay que decir basta".

En total, como ha recordado el manifiesto leído de la Red Feminista al final del recorrido en el parque San Telmo, han sido 1.027 las mujeres asesinadas y contabilizadas como víctimas mortales de violencia de género desde 2003. Como han indicado, la manifestación también ha alzado la voz "por las miles de mujeres agredidas, violentadas, amenazadas y asesinadas por las violencias machistas que no aparecen en las estadísticas".