Grandes retos para Pequeño Valiente

Daniel Ledezma Delgado tiene un objetivo en su punto de mira. Este santacrucero, de 43 años, padre de dos niñas y empleado del sector de la comunicación, correrá el próximo 31 de diciembre 104 kilómetros en favor de la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente. "El reto es duro, pero es más ilusionante que la gente escuche, vea o lea que hay personas, en este caso los más pequeños de la casa, que tienen que luchar día a día contra una enfermedad tan cruel.

'Objetivo o acción difícil de llevar a cabo, y que por ello supone un estímulo y un desafío para quien se propone realizarlo'. Ese es el significado que el diccionario le otorga a la palabra reto. El de Daniel Ledezma está planificado en favor de Niños con Cáncer Pequeño Valiente y consiste en correr 104 kilómetros el próximo 31 de diciembre. Su aventura se va a extender entre Santiago del Teide y San Cristóbal de La Laguna -a lo largo de las 17 horas que estará activo cruzará once municipios-, donde tiene previsto llegar para completar el kilometraje de la XXXVIII San Silvestre.

Daniel no estará solo durante esta prueba de fortaleza física y mental. En las primeras horas lo acompañará Samuel Rizo, otro ejemplo de deportista aficionado que no duda en alistarse a empresas solidarias: durante el primer fin de semana de este mes completó dos ironman para recaudar fondos (sumó siete mil euros) para Pequeño Valiente. En eso consistió la segunda edición de Mi superhéroe eres tú. Ya el año pasado atravesó una docena de municipios a través de la GR-131 hasta acumular 90 kilómetros.

Un vídeo que colgó Rizo en las redes sociales -en él se mostraban instantes de lo ocurrido en Mi superhéroe eres tú 2018 e imágenes de niños que hacen frente al cáncer a través de Pequeño Valiente- se convirtió en el punto de inflexión para que Daniel Ledezma Delgado quisiera conocer a Samuel. "Alguna vez sí que coincidimos en una carrera, pero no nos conocíamos. Lo que vi era emotivo y estimulante", recuerda el protagonista central de esta historia.

Hace 13 años, un grupo de padres y madres de niños canarios afectados por cáncer decidieron constituir una asociación que velara por mejorar las carencias existentes en las unidades de oncología de los hospitales insulares, especialmente a la hora de tratar a enfermos en edad infantil. Poco a poco, Pequeño Valiente se encargó de difundir una problemática a la que se han alistado ciudadanos como Samuel Rizo y Daniel Delgado. "El propósito final es que se hable de Pequeño Valiente. El dinero recaudado es importante -ya existe una cuenta bancaria abierta con esta numeración ES87 2100 6724 5102 0022 8958-, pero estar en los medios de comunicación y difundir lo que se está haciendo por estos héroes es una razón de peso para abordar algo tan exigente como esta prueba", remarca Ledezma Delgado.

Daniel estuvo al lado de Samuel a principio de este mes ( Mi superhéroe eres tú) y Rizo estará junto a Delgado el próximo 31 de diciembre. "Él estuvo en el mío -avanza Samuel- y ahora espero estar las primeras horas a su lado. Trataré de llegar al Teide. Correr de noche se hace duro y sé que hay momentos en los que necesitas tener a alguien cerca". Aunque en más de una ocasión han competido por quedar uno por delante del otro, en esta oportunidad lo único que importa es llegar a la plaza de la Concepción de Aguere con algunas reservas para afrontar los kilómetros de la San Silvestre más antigua del Archipiélago. "El reto es duro, pero es más ilusionante que la gente escuche, vea o lea que hay personas, en este caso los más pequeños de la casa, que tienen que luchar día a día contra una enfermedad tan cruel".

Y es que tanto Daniel Ledezma como Samuel Rizo tienen información de primera mano sobre los casos que se suelen tratar desde la Asociación Pequeño Valiente. "Conocemos el caso de un enfermo (que ya no está en Pequeño Valiente porque no tiene la edad de un niño) que ha tenido que irse a Valencia con sus familiares porque rechazó en varias ocasiones la prótesis que le implantaron en su húmero", desvela Rizo segundos antes de entregar a Daniel Ledezma el último turno de palabra. "Al margen de los beneficios económicos que se puedan obtener, me doy por satisfecho con el hecho de que pueda ser un ejemplo de superación para unos niños que la vida los ha convertido en unos auténticos héroes", concluye.