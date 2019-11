Afectados por listeria piden que Magrudis aporte sus seguros desde hace cuatro años

La plataforma de afectados por la listeriosis, creada por el bufete Ateneo Abogados, presentó un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeria producido el pasado verano relacionado con el consumo de productos de la empresa Magrudis, en el que solicita que la mercantil aporte los seguros de responsabilidad civil que haya tenido en vigor desde el alta en el registro sanitario autonómico en el año 2015 a la actualidad, unos seguros que "deben tener las sociedades limitadas que se dedican a la elaboración y distribución de alimentos".

Según reza en el escrito, formulado por el letrado de la plataforma, Germán Grima, al que tuvo acceso Europa Press, el objetivo es saber si la empresa desde que se da de alta en 2015 en el registro sanitario autonómico, perteneciente a la Junta de Andalucía, y desde que la Consejería de Salud se lo notifica al Ayuntamiento de Sevilla, ha tenido seguro de responsabilidad civil en vigor.

Esta parte tiene conocimiento de que el Consistorio, desde que conoció que Magrudis estaba de alta en el registro sanitario autonómico, realizó dos inspecciones en sus instalaciones en noviembre de 2016 y en julio de 2017. Cabe recordar que en estas inspecciones no detectaron que no tenía licencia de actividad pero lo que no está recogido en el procedimiento es "si la mercantil había estado operando o no estos años con seguro de responsabilidad civil en vigor".

Esta plataforma de afectados interpuso querella contra la empresa y, como responsables civiles subsidiarios, contra el Ayuntamiento y la Junta, y sostiene que, dentro del amplio espectro del alcance de las responsabilidades civiles, "el relativo al de 'la culpa in vigilando' es el que puedan tener las dos administraciones".

"Si no se comprobó si tenía licencia de actividad, entendemos que no se haya comprobado y corroborado si Magrudis ha tenido seguro en vigor estos años", han remarcado en el escrito. Por todo ello, solicitan al juzgado que corrobore si tales pólizas existieron entre los años 2015 y 2018.