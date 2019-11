El Consejo Social de la ULL premia a investigadores con sello colectivo

El Consejo Social de la ULL ha entregado sus segundos galardones honoríficos a los investigadores Vicente Zapata y Joel Pérez, y a la Comisión Matdivull, que pretende vulgarizar las matemáticas. Todos los premiados tienen un sello social en sus trayectorias académicas porque, como dice el periodista Juan Cruz en su estreno como presidente de la institución, "la universidad es la sociedad en marcha que premia el talento".

La rectora de la Universidad de La Laguna Rosa Aguilar, y Cruz Ruiz han presidido la entrega, junto a la consejera de Educación, Universidades y Deportes del Gobierno de Canarias, María José Guerra. Completa la mesa el presidente de la Comisión de los Premios, el matemático Luis Balbuena. Entre el público, familiares, amigos, otros docentes anónimos y algún personaje público como el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, primo de Vicente, o Antonio Martinón, exrector, en calidad de ponente.

El ingeniero e investigador Joel Pérez; el profesor, catedrático y también investigador de la ULL, Vicente Zapata, y el grupo de docentes de la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la ULL responsable de crear y gestionar el portal de divulgación online Matdivull son los galardonados.

En concreto, Pérez Izquierdo triunfa en la categoría Joven Investigador; Zapata en Transferencia de conocimiento y en la modalidad de Innovación educativa recibe la distinción Ignacio García Marco, en representación de la Comisión Matdivull.

Juan Cruz reclama a la sociedad canaria "más atención al Consejo Social, cuya labor es fundamental para acercar la universidad y dar a conocer el talento de las islas". Reitera el escritor portuense que el órgano "resulta esencial para estrechar lazos con la ciudadanía y garantizar la eficiencia de los servicios de la Universidad".

La rectora de la ULL, Rosa Aguilar, destaca el valor de estos premios con los que "se reconoce la investigación en la ULL".

La consejera de Educación felicita al Consejo Social de la ULL por repetir por esta iniciativa, ya que "este tipo de eventos suponen una oportunidad para reforzar las relaciones del mundo docente con los ámbitos cultural, económico y social". En esta misma línea, Luis Balbuena destaca la visibilidad que estos premios otorgan al talento canario "en ocasiones más valorado fuera que en las islas ".

Los ganadores han recibido una pieza pictórica de la artista canaria Arminda del Castillo Mesa y un diploma acreditativo.

Ingeniero e investigador

El joven, pero ya prestigioso investigador Joel Pérez es licenciado en ingeniería electrónica por la ULL y desarrolla su labor profesional en Madrid. Valora: "Me hace mucha ilusión este premio. Es un orgullo que me lo dé la universidad en la que me formé".

Geografía y territorio

Vicente Zapata, doctor en Geografía Humana y profesor titular de la ULL, especializado en el análisis de las migraciones. Entiende el premio como algo "colectivo pues han trabajado muchas personas, durante muchos años y con mucha gente. Me ocupo del territorio, con las comunidades y otros agentes sociales". Acude al acto con una vieja lanza de paseo que le dejó en herencia su abuelo Jerónimo. Este tigalatero y mazuco dedica el premio a Jerónimo y a sus otros tres abuelos palmeros.

Divulgar los números

La Comisión de Divulgación de la Sección de Matemáticas de la ULL, Matdivull, recibe el premio a la Innovación educativa. Lo recoge uno de sus miembros, Ignacio García, quien recuerda que "somos 23 coordinados por Edith Padrón que no ha podido estar. Formamos parte de la Facultad de Ciencias pero con independencia para desarrollar lo que queremos: vulgarizar las Matemáticas".