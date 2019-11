Canarias aporta su "gran nivel" al Mundial de Cerrajeros de Madrid

La Unión de Cerrajeros de España (UCES) convoca a más de 1.200 profesionales y 35 marcas del sector durante tres días, desde hoy al sábado, al II Foro de la Cerrajería de Seguridad. Con un escenario de lujo: el Wanda Metropolitano de Madrid. Allí estará Cristóbal Izquierdo, propietario de Cerrajería Los Príncipes de Ofra. Acudirá junto a otros cuatro compañeros de la provincia y en principio, desde Las Palmas (de la capital y Lanzarote). La embajada canaria en el Mundial de la Cerrajería.

Izquierdo valora: "Una de las mayores preocupaciones de los cerrajeros no es cómo abrir una puerta, sino hacer entender a nuestros clientes que su cerradura está anticuada, aunque funcione bien. Lo que hace unos años era correcto no cumple con una función de seguridad de nivel medio. Por la tranquilidad respecto a las propiedades y lo más importante: a nuestros seres queridos". Izquierdo da un mensaje: "La casa empieza en el garaje y en el portal de la vivienda; no se reduce a la puerta de entrada al hogar".

Cristóbal, que tiene a doce trabajadores en plantilla, apunta: "El nivel de los cerrajeros en Canarias es muy alto. Nos centramos en la tecnología alemana por la demanda mientras en otros lugares se dirigen más a los avances que llegan desde Francia". Apostilla: "Ya estuvimos en el primer encuentro, en 2014, y sirve de mucho. Para ver a compañeros y amigos, además de compartir experiencias".

"Habrá interacción -subraya Cristóbal- con Policía Nacional, Local, Guardia Civil y empresas de seguros". Y resume: "Juega el desconocimiento. Un manitas puede abrir la puerta de casa pero dónde está la garantía de que no lo vuelva a hacer. Los profesionales ofrecemos eso: garantía".

No tiene problema en decir que "abrir una puerta cuesta entre 36 y 48 euros", aunque "la gente del barrio de Ofra siempre tiene una tarifa más económica". Una declaración de principios: "No trabajamos desahucios en los que haya bancos implicados".

Concluye: "En Madrid el debate se centra en el equilibrio entre electrónica y mecánica, porque nuestra lucha es que siempre exista esta opción por si falla la primera".

Un gran atractivo serán las tres demostraciones inéditas en España: sistemas de ataque y apertura en puertas acorazadas; ataque y apertura con lanza térmica y plasma de cajas fuertes de grado; y sistema de apertura mecánica y electrónica de automóviles.