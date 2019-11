La prensa estadounidense destaca el apoyo de España al telescopio TMT ante el bloqueo en Hawái

Medios nacionales de Estados Unidos se han hecho eco del apoyo que está recibiendo el telescopio de treinta metros en Canarias frente al bloqueo y gasto millonario que está suponiendo la apuesta de Hawái para el consorcio del Telescopio de Treinta Metros (TMT) que incluso se enfrenta a la "posibilidad real" de que se cancele la construcción del telescopio.

El rotativo The New York Times ha publicado una columna de opinión en la que destaca el avance que puede suponer para la ciencia la construcción de este telescopio, al tiempo que destaca que localizar su construcción en una "montaña sagrada es una nueva injusticia contra la cultura nativa de los hawaianos". No es la única publicación realizada por este medio que también destaca como desde España se ha facilitado el permiso de construcción.

Es el enésimo pulso que libran ambos enclaves privilegiados para el desarrollo de la observación astronómica. En 2016 La Palma fue elegida como sitio de respaldo para la ubicación del telescopio en el caso de que finalmente no se pudiera localizar en las islas estadounidenses. Es la principal apuesta del consorcio, ya que recientemente, tras las áctivas protestas en las que también han protagonizado actores como Jason Momoa, ha ofrecido 3 millónes de dólares al año para instalarse en Hawái.

La construcción en Canarias no solo supondrá un avance en la investigación del espacio y apuntalar aún más el Archipiélago como referente en la observación del cielo, también supone un gran apoyo económico gracias a la inversión de 3.150 millones de euros para Canarias en los próximos 70 años que supondría su instalación.

La economía y la presión social, obligando incluso declarar el estado de emergencia en la isla, es uno de los motivos que pueden inclinar la balanza a favor de La Palma, que ya ofrece 'llave en mano' la licencia de instalación del telescopio TMT, como también se ha hecho eco el periódico Hawaii Tribune-Herald en su versión de pago. La cadena estadounidense abc News se ha hecho eco de este gran paso, aunque situando el apoyo al Gobierno central. El condado de Hawái ha gastado ya 5 millónes de dóloares en las protestas contra el Telescopio de Treinta Metros. La mayoría de estos gastos se han realizado en horas extras y otros gastos policiales en los cuatro meses de protestas en la carretera de acceso al Mauna Kea, volcán sagrado para los hawaianos.

En estos meses, entre las facilidades y confianza que ofrece el Gobierno de Canarias a la instalación del TMT tras acelerar los trámites necesarios para su construcción, la inversión adicional la que se ha visto obligada el consorcio del telescopio ante su ubicación preferida, se decide el futuro de un telescopio que ya tenía que haber empezado su construcción. Canarias ya ha otorgado la licencia para las obras que pueden empezar antes del 30 de enero de 2023.