La feria de la oferta al estudiante indeciso

La cola a la entrada del Auditorio de Tenerife recuerda a las de los grandes estrenos operísticos. Pero algo no cuadra. Son las diez de la mañana, un horario impropio para el bel canto. Y quienes aguardan en la fila son muy jóvenes, un público, por desgracia, inhabitual estas latitudes en la música clásica. Son estudiantes de 2º de Bachillerato, entre 16 y 18 años, que en breve accederán a una carrera universitaria. Constituyen la demanda. Dentro les espera la oferta.



El objetivo para estos chicos aparece en forma de 42 puestos de otras tantas universidades, públicas y privadas, donde están ansiosos por informarles y orientarles. Todo organizado por la consultora Círculo Formación, creada en 1997, que celebra en Tenerife -hoy llega a Las Palmas- la XIV Edición del Salón de Orientación Universitaria Unitour. Recorre 24 ciudades españolas, cuatro italianas, tres mexicanas, una portuguesa y Andorra.



Alberto Álvarez, director de la entidad organizadora, no deja de tomar fotos entre cientos de jóvenes que llenan los stands con especial concurrencia en los de la Universidad de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, las más cercanas geográficamente. Valora al respecto: "El 21,5% de los estudiantes abandona el grado en el primer año y un 8,2% se cambia de titulación. Para ayudar a tomar antes una buena decisión nace hace catorce años este proyecto. Y en Canarias siempre tenemos éxito porque al final estamos lejos. Los chicos buscan experiencia fuera de las islas y loa padres quieren las máximas garantías de dónde va su hijo y qué hará. Les ofrecemos toda esa información en un solo día. Para valorar las ofertas de 42 universidades, públicas y privadas, de todo el Estado".



El organizador añade: "Con todas las titulaciones, desde las clásicas a las derivadas de las nuevas tecnologías pasando por los dobles grados".



Otra visión es la de quienes están detrás del mostrador. Por ejemplo el de la Universidad del Atlántico Medio, privada y poco conocida. Con cuatro años de vida, tiene sede en Las Palmas y pronto llega a Tenerife. Así de bien lo publicita Laura Carrillo -incluida bolsa, libreta y un par de bolígrafos- y lo explica Montse García. Frente a ellas Luke y Juan, que estudian en el Luther King lagunero. A ambos la idea general que les ha traído hasta aquí les parece "excelente". Uno, el rubio, o sea, Luke, aspira a cursar Ingeniería Aeroespacial; el otro, el moreno, nuestro Juan, un doble grado que completan Derecho o Económicas.



Sigamos adelante. Por los puestos repletos de la ULL y la ULPGC. En este están Elena y Yarely, amigas y procedentes del IES Adeje, en el sur de la Isla. Ambas coinciden en que quieren estudiar en Canarias. Las dos "enfermería seguro". Si no les da la nota, la segunda opción cambia. Para Elena, Medicina; en el caso de Yarely, Farmacia.



Mauro, Jonás, Marcos e Ian son también amigos, además de compartir aula en el Cisneros Alter de La Cuesta, municipio de La Laguna. No lo tienen claro pero al menos tres de ellos -todos están fuertes en apariencia- parecen inclinarse por Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con la alternativa de ADE. Ian pone la voz discordante y se decanta por Ingeniería, Informática o Mecánica. Y en la ULL.



Desde la Isla de La Palma y por su cuenta ha venido con origen en el IES Villa de Mazo José Adrián, que estudia segundo de electrónica en FP, igual que Cristian. Aythami, alumno de Informática y Laura, en Bachillerato, les acompañan. Ninguno tiene nada claro y esperan a recorrer el hall del Auditorio para orientarse.



Faltan todavía dos patas en esta historia. La primera, la de los profesores. EL DÍA dialogó con Imogen y Alison, nativas británicas y docentes en la Wingate School de Cabo Blanco (Arona). Ambas coinciden en que es "una idea estupenda" para sus chicos y más en un lugar donde "hay menos oferta que en otros sitios".



Por último, los padres. Como Gina, que acompaña a Ana, su hija, alumna del Hispano Inglés de Santa Cruz , y que pretende "irse a Madrid en busca del doble grado de Protocolo y Organización de Eventos.



Dolores es la abuela de Raúl, que estudia en La Pureza, otro centro capitalino. El chico "no lo tiene claro del todo". Viene para orientarle y apoyarle con la duda de si afrontará la carrera fuera o aquí. Entre las incógnitas, cómo no, la de la economía. Un poco como todos ayer. A la inmensa mayoría le sirvió la experiencia del día para despejar dudas. A otros, no.





Las cifras