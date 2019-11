Francisco de la Santa Cruz Padilla: "La directriz es muy clara: llegar a la inclusividad en las aulas canarias"

El profesor de Filosofía Francisco de la Santa Cruz Padilla (Santa Cruz de Tenerife, 1974) es desde septiembre Defensor del Alumnado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El cargo existe, al menos en cuanto a su diseño legal, desde 2011, pero la figura nunca ha tenido la fuerza que se le pretende dar en esta legislatura por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. De la Santa Cruz asegura haber tenido mucho trabajo en el inicio de un curso marcado por el déficit en la plantilla de profesores. Valora: "Aquí nos llega todo lo que se mueve en las aulas a nivel de quejas. Lo analizamos y siempre elaboramos un informe. Derivamos si no tenemos competencias y actuamos si el caso está dentro de nuestras funciones".

¿Cómo y cuándo le comunican su nombramiento?

Pues ya bastante avanzado el mes de septiembre. Me costó bastante tomar la decisión porque me encontraba a gusto en el instituto donde daba clase. Pero lo afronto con la idea de poder llegar a más alumnado y acercarme a las familias y a su entorno.

Resuma sus funciones.

Se crean dos Oficinas de Defensa del Alumnado de Canarias (ODFA), una por provincia, cuyos responsables somos dos docentes de Educación Secundaria y Bachillerato, ambos de la especialidad de Filosofía, con el perfil adecuado para visibilizar esta figura en los centros escolares, contribuir a la resolución consensuada de conflictos, defender los derechos del alumnado e incentivar su participación en los centros escolares, creando redes y sinergias de actuación. En definitiva, velar por el respeto de los derechos de los alumnos y alumnas no universitarios de Canarias.

¿Los informes son vinculantes?

Este es un órgano no ejecutivo, independiente, cuyas recomendaciones y propuestas no tienen, por tanto, carácter vinculante. En este sentido, nos encargamos de efectuar un seguimiento de derechos y deberes, así como de atender, tramitar, canalizar y contestar a las peticiones, quejas y reclamaciones presentadas por el alumnado o sus representantes legales. Asimismo debemos informar a estudiantes, padres, madres o tutores legales, así como a los centros docentes, confederaciones, federaciones o asociaciones de los trámites necesarios para presentar dichas peticiones, quejas o reclamaciones; fomentar la participación activa del alumnado en los órganos que le representan; y elaborar informes, recomendaciones, propuestas, recordatorios y advertencias dirigidas a la Administración educativa. Por último, advertir a la Inspección educativa sobre casos que puedan suponer un incumplimiento grave de los derechos del alumnado, constitutivos de una posible infracción penal o que vulneren seriamente el interés superior de los menores de edad, aunque no se haya recibido escrito o queja al respecto.

¿Se le ha acumulado el trabajo en este inicio de curso?

En exceso diría yo. Incluso los fines de semana. La figura existía pero era inoperativa y ha habido que crear toda la infraestructura casi de la nada. Quiero mirar hacia adelante, pero falta de todo. Desde modelos para contactar con la administración hasta visibilizar la comunicación vía internet. He contado con la colaboración del equipo de la Dirección Territorial y de la Facultad de Filosofía. Un becario hará sus prácticas aquí. Además de la coordinación con la compañera de Las Palmas, Mercedes López Jorge, también profesora de filosofía, con la que hay plena sintonía.

¿Cómo ha influido la falta de profesores en los centros?

No es una competencia nuestra aunque hemos recibido las quejas. Desde la Dirección Territorial nos informan como razones que hemos transmitido la reducción de horas lectivas en Secundaria, de 20 a 18 horas, y que casi todas las listas están vacías. Con la convocatoria extraordinaria todo volverá poco a poco a la normalidad en las plantillas.

¿Qué tienen los profesores de Filosofía que los hace ideales para el cargo?

Pues la práctica, la dinámica y una gran capacidad de diálogo y mediación. El debate se desarrolla en nuestra disciplina. Desde las diferentes perspectivas de un fenómeno para buscar el equilibrio. Ya lo decía Aristóteles: "La virtud está en el término medio".

¿Está abierto a la comunicación directa con los alumnos?

Por supuesto. Ya en mi segundo día en el cargo envié un correo masivo, unos 400 e-mailing, a los centros escolares. Los primeros han sido dirigidos a los estudiantes con movilidad reducida. Quiero visitar todos los centros de Canarias y en concreto los de Tenerife antes de fin de año. Invito a las familias y al alumnado a expresarse ante la Oficina de Defensa de los Derechos del Alumnado.

La discapacidad en las aulas: ¿una asignatura pendiente?

A día de hoy, sí. Hemos conectado ya con colectivos como Asocide, Queremos Movernos o Fasican. La consejera es catedrática de Filosofía Moral y experta en temas de inclusión. Además de una persona muy sensible que ha dado una directriz muy clara: lograr la inclusividad en las aulas canarias. La mayoría de las quejas son de alumnos sordos que no cuentan con Intérpretes de Signos en Lengua Española (ISLE) o nonos suficientes para cubrir todas las horas. La lectura es económica porque la Consejería subcontrata a una empresa. Mi tarea es pelearme con la administración para que cumpla con las necesidades específicas de ese alumnado. La igualdad exige medidas trasversales no sólo desde Educación sino también emanadas de las consejerías de Sanidad o Derechos Sociales. Y con otras administraciones. En comedores, transporte, infraestructuras... Aquí llega todo lo que se mueve en las aulas y siempre emitimos informe aunque no tengamos competencias. Exigimos a la administración que cumpla cuando las tenemos con un modelo similar al del Defensor del Pueblo.

¿Existe esta figura en otras comunidades autónomas?

No y me sorprende. Es una figura implantada por esta Consejería. Somos pioneros y avanzados en el ámbito no universitario. Pioneros y avanzados en la atención a la diversidad. Mi sensación de que al ser islas se da una casuística más acotada frente a la más expandida de otras comunidades",.

¿Cómo se puede contactar con el Defensor del Alumnado?

A través del correo electrónico defalumtf.ceu@gobiernodecanarias.org (provincia de Santa Cruz de Tenerife); de la Oficina virtual para la Defensa del Alumnado de Canarias -desde la sede electrónica de la Consejería- y por registro de entrada en las sedes físicas a la atención de la oficina. Me gustaría concluir con una idea: todo debería depender de la política, de la buena política. y no de la economía como ocurre ahora".