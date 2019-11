Canarias apuesta por la acogida familiar para los menores tutelados

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias prioriza el modelo de acogida familiar para los menores tutelados. A fecha del pasado día 11 estos eran 1.756 en todo el Archipiélago. Dentro de ese sistema familiar -659 registrados actualmente- "lo deseable es la familia extensa, alguien con vínculo sanguíneo: tío, abuelo...". Lo asegura Iratxe Serrano Ávila, directora general del Departamento adscrito a la Consejería de Derechos Sociales, quien valora: "Siempre habrá que contar con el recurso residencial que ahora registra 1.077 niños y jóvenes, entre nacionales y menas (menores extranjeros no acompañados)".

El Gobierno de Canarias ejerce de tutor legal, pero son varios los equipos muiltidisciplinares -psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, sanitarios...-, incluidos los suyos propios, que intervienen a la hora de decidir. Los ayuntamientos juegan un papel clave por la cercanía a través de sus servicios sociales.

"Intentamos que el crío siga con la familia biológica, pero si no es posible, y las razones son múltiples, hay que tutelar", explica Serrano para añadir: "Con la normativa estatal de 2015 la situación socioeconómica no es un factor de riesgo, por lo cual hay que hilar muy fino a la hora de definir la vulnerabilidad del menor".

El acogimiento familiar, apunta, "es nuestra elección porque se ha demostrado que funciona, pero debemos explicarlo bien y atraer a la familia con potencial. En cuanto al tipo da igual si hay cariño y una preparación, profesional y a través de la imprescindible formación". Insiste la directora general: "La o las personas deben tener alguna experiencia laboral en ámbitos relacionados. Pero la clave está en mimarlas más, darles calor, aportar recursos suficientes para ayudarles y abrirnos a publicitar la gran labor que realizan. Lo intentaremos en el próximo encuentro de familias canarias de acogida. Siempre con discreción y protección de datos".

Tres son los grandes impulsos para el acogimiento familiar: amor, formación y recursos. Estos dos últimos "los debemos aportar nosotros", subraya Iratxe. No se trata en ningún caso de la adopción, figura diferente, sino "de un acogimiento temporal en principio, aunque puede prolongarse más allá de los 18 años pese a acabar el proceso administrativo".

Cambio de tendencia nacional

Esta semana se han dado a conocer datos reveladores a nivel nacional. Así, el número de menores tutelados por la Administración y atendidos por el sistema de protección a la infancia en 2018 fue de 40.828, a 31 de diciembre. De ellos, 21.283, algo más de un 52%, viven en centros residenciales, mientras que 19.545 (48%) están en el seno de familias de acogida.

El año pasado, por primera vez, los menores en acogimiento residencial superaron con claridad a los del familiar. La ministra de Sanidad , María Luisa Carcedo, coincide con la línea del Gobierno de Canarias. A su juicio, "hay que revisar y mejorar" la acogida familiar porque "persigue mejor" el interés superior del menor.

Para Carcedo se debe "concienciar" a la población del "beneficio personal, familiar y social" que tiene la acogida en familias de los menores. En esta línea asegura que trabajan en un mecanismo interterritorial para permitir la asignación de menores de una comunidad autónoma a otra si en el territorio de origen no existen ofrecimientos de familias de acogida.

Cerca de 1.800 niños y jóvenes tutelados

Iratxe Serrano es desde hace unos meses la directora general de Protección de la Infancia y la Familia, área inmersa en la Consejería de Derechos Sociales. Nacida en Madrid, lleva la mitad de sus 42 años como técnica especializada en menores. Llegó desde Cataluña para asentarse hace seis en una tierra, Fuerteventura, "que me enamoró por su gente". Aclara que "Canarias necesita una ley del menor porque la última tiene más de veinte años y la realidad ha cambiado mucho". Pero matiza: "Está vigente la 1/97 con algunas modificaciones posteriores y el texto para la nueva se quedó en el tintero con la anterior legislatura. Creemos que hay que reformarla para incluir los argumentos de la Ley Estatal de 2015 y los que emanen de la nueva ley de servicios sociales. Calculamos dos años o dos años y medio". Serrano cifra en 1.756 los menores tutelados y recuerda: "El recurso residencial, los hogares, tiene diferentes tipologías: pisos, casas terreras, adosados... Ahí tenemos 1.077 chicos, 705 nacionales y 372 menas (menores extranjeros no acompañados), después de la última criba de 60 llegados recientemente, cuyas pruebas óseas demostraron que no eran menores". En acogimiento familiar hay otros 659 niños y jóvenes. La consejera del área, Noemí Santana ha abordado con los responsables de Servicios Sociales de los siete cabildos los programas de atención a menas. La Consejería cifra en 106 los que hay en Tenerife (54 en residencial); 132 en Gran Canaria (129); 126 en Lanzarote (121); 34 en Fuerteventura (34); 24 en La Palma (20) y 10 en La Gomera (10). Iratxe Serrano sentencia: "Es muy pequeño el porcentaje de mena que cometen delitos. Entre 13 y 15 cumplen alguna sanción por causas menores". La línea respecto a los mena a nivel nacional tiende a la acogida familiar. En su mayoría sobrepasan los 15 años y la acción protectora del Estado sobre ellos resulta muy corta e insuficiente.