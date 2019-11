La excandidata al Decanato, Marlene Martín, asegura que "es terrible que abogadas jóvenes no crean en el lenguaje inclusivo"

"Es terrible que mujeres abogadas, y peor aún, jóvenes, no creen en el lenguaje inclusivo". Así valoró Marlene Martín, letrada y excandidata al Decanato, el referéndum celebrado el pasado jueves que rechazó el cambio de nombre por uno más inclusivo. La opción del nombre actual, Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, ganó a la alternativa más igualitaria propuesta, Colegio de la Abogacía por 517 votos contra 289.

"No es una pelea contra nadie, sino una medida en positivo que plantea con valentía una diputada de la Junta Directiva, Eloísa Merino, a la que apoyo totalmente", apostilla Martín. Y añade: "El referéndum, apenas una solicitud de opinión, un sondeo suave y en ningún caso vinculante, es una manera de no ir directamente a la modificación de los estatutos, justo en un año preelectoral para el Colegio. Y en un colectivo bastante poco evolucionado en cuanto a incluir y no excluir".

Marlene Martín apostilla: "Estoy disgustada con el resultado, aunque ha sido positivo sondear opiniones. Pero la decepción es mayor todavía porque hay compañeros y, sobre todo, compañeras que se manifiestan contra el lenguaje inclusivo. Han sido terribles los ataques en las redes sociales a quienes lo defendemos". Pone ejemplos como el de "quien se enorgullece en internet de la frase Ilustre Colegio de Abogados since (desde) 1838 -fecha de la fundación- cuando estamos en el siglo XXI y en una realidad completamente distinta a la del XIX".

Concluye como empezó: "Me parece terrible que haya un montón de mujeres abogadas, y, además, mujeres jóvenes que no creen en el lenguaje inclusivo". O no sexista, que es básicamente lo mismo, cabe añadir. La realidad es que los colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife acuerdan mantener su actual denominación. El referéndum convocado con tal fin rechaza cambiarla a Ilustre Colegio de la Abogacía.

Durante toda la jornada del pasado jueves se celebró en la sede colegial de Santa Cruz y en las de las delegaciones del Norte y del Sur la votación con la que los colegiados y colegiadas han tenido la opción de decidir por sufragio universal el cambio de denominación o no de la institución colegial.

Decantados

Los miembros del ICATF se decantan por mantener el nombre del Colegio de Abogados, rechazando la propuesta de cambiarlo a de la Abogacía por 289 votos a favor del cambio frente a 517 en contra.

Con el ánimo de que fueran los propios colegiados los que se pronunciaran, la Junta de Gobierno decide convocar el mencionado referéndum. Con ello sigue la estela de otros colegios de abogados de España, algunos de los cuales han decidido modificar su denominación como los de Barcelona o Lanzarote, mientras otros han optado por mantenerla como ha ocurrido con los de Oviedo o el de Santa Cruz de La Palma -independiente del provincial tinerfeño-.

En los últimos años, algunos colegios de abogados españoles han decidido modificar sus denominaciones oficiales por una más acorde con un lenguaje inclusivo e igualitario. Otros, como ahora el de Santa Cruz de Tenerife, han decidido mantener la originaria con una evidente carga histórica.