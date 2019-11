Esteban cogió a la víctima por detrás y la apuñaló en el corazón y la axila

El acusado de matar a Jenny Sofía aseguró ayer que "no he hecho lo que dice el fiscal, solo estaba defendiéndome de alguien". Afirmó que "estoy muy arrepentido y, tras pasar dos años en prisión, preferiría estar muerto". Apuntó que "hay cosas que la gente no sabe" de lo que pasaba entre los protagonistas del trágico suceso. Comentó que "esa mujer no le tenía miedo a nadie", en referencia al carácter impulsivo de la víctima. El fiscal fue el primero en plantear sus conclusiones definitivas y consideró que este es un caso de homicidio. En su larga intervención, lamentó que en la jornada del pasado miércoles numerosos testimonios incidieran en lo "mala persona" que era la fallecida, o sus antecedentes judiciales en Colombia por narcotráfico, a pesar de que en la vista no se juzgaba eso, sino cómo ocurrió su muerte y si Esteban fue el autor. La letrada de la acusación popular (el Instituto Canario de Igualdad), Esther Gómez Medina, estimó que Esteban fue autor de un delito de asesinato, con la agravante de género, es decir, cuando el varón actúa en una posición de superioridad sobre la mujer a la hora de que esta tome sus propias decisiones. Señaló que los problemas ocurrieron cuando Jenny decidió vivir con cierto grado de libertad y encontró una nueva pareja. El letrado portavoz de la acusación particular, Eduardo Zuleta, defendió que en el domicilio de Las Llanadas se produjo un asesinato con la agravante de parentesco. Este profesional indicó que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse y denunció el desprestigio al que fue sometida la mujer el pasado miércoles. El abogado de la Defensa, Francisco Heredia, argumentó que Esteban únicamente se defendió, por lo que reclama la libre absolución del mismo. Dijo que la víctima y su familia llegaron a preparar una acción para que en la tarde del día de los hechos Esteban acabara detenido y perdiera la custodia de la hija a la que reconoció.

El inspector de la Policía Nacional que ejerce de jefe del Grupo de Homicidios a nivel provincial y dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal que realizaron la autopsia desmontaron ayer parte de la estrategia de la defensa sobre cómo ocurrió la muerte de Jenny Sofía, la mujer a la que presuntamente mató su marido en enero del año pasado en la zona alta de Los Realejos. El mando y los citados profesionales coincidieron en que, por la trayectoria de las dos puñaladas que tenía la víctima, dichas heridas son compatibles con que el ahora acusado agarró por detrás a su esposa con la mano izquierda y con la derecha le causó dos heridas de arma blanca, una cerca de la axila y la otra a la altura del corazón, que fue mortal de necesidad.

Los forenses también dijeron que cabía alguna posibilidad de que las citadas lesiones fueran provocadas cuando el autor estaba frente a la mujer. Pero, en ningún caso, dichos funcionarios consideraron factible que las mencionadas heridas en la afectada ocurrieran a raíz de que esta cayera en un sillón sobre el procesado y después ambos acabaran en el suelo en posición inversa. Uno de los médicos forenses aclaró que, si los hechos hubieran ocurrido de esa manera, la afectada hubiese recibido una puñalada, pero no dos.

Después de conocer en el juicio todas las pruebas practicadas, la hipótesis del fiscal, José Luis Sánchez-Jáuregui, apunta a que entre el matrimonio se produjo un enfrentamiento inicial y la mujer, que tenía nacionalidad colombiana y venezolana, le produjo una primera puñalada en el abdomen. Existe sangre del hombre proyectada en una pared. Según el representante del Ministerio Público, a continuación, el hombre reaccionó y la acometió por detrás, la agarró y le clavó el cuchillo cerca de la axila y en el corazón. Además, sugiere que Esteban H.D. cogió el arma y la llevó al fregadero para limpiarla. Argumenta esta idea con los restos de sangre, en forma de gotas y pisadas de pie, que llegan hasta la cocina. Plantea que el citado vecino de Los Realejos tuvo bastante tiempo para pensar y después decidió ir al baño, se desnudó y, frente al espejo del lavabo, se realizó un corte transversal en el cuello.

El portavoz de la Fiscalía aclara que los hechos pudieron ocurrir de esta manera porque en las paredes del baño no existe sangre proyectada, que es la que queda impregnada después de que haya un ataque con arma blanca y esta se saca del cuerpo de la víctima. Por el contrario, recuerda que en el lavabo y en el suelo se recogieron muestras de sangre de goteo, como si la lesión se la hubiese provocado el investigado. Y después dicha arma blanca fue colocada en la mano de la fallecida, según Sánchez-Jáuregui. La víctima murió tras una lesión "que le partió" el corazón. Sin embargo, en la hoja del cuchillo que empuñaba Jenny Sofía cuando se localizó su cuerpo no había sangre de ella, sino únicamente del ahora acusado, según se aseguró ayer por los especialistas. Respecto al mango del citado objeto, según el inspector de la Policía Nacional, se localizaron huellas o parte de ellas, pero no se pudo identificar a quién pertenecían.

Para el fiscal, la hora aproximada de la muerte de Jenny Sofía y el momento en que ocurrió el accidente de tráfico protagonizado por el implicado no coinciden con el relato de los hechos expuesto por Esteban el primer día.

El inspector de Homicidios indicó que la esposa de Esteban tenía heridas de defensa en los dedos, las palmas de las manos y en los antebrazos, pero que el varón carecía de alguna lesión de ese tipo. Supuestamente, las dos puñaladas cierta profundidad que el procesado sufrió en su abdomen en el momento de los hechos en su casa el 19 de enero del 2018 influyeron seriamente en que, cuando tuvo el accidente de tráfico en la autopista del Norte y volcó, se le salieran los intestinos. El citado agente reconoció que "Esteban tenía una herida de arma blanca compatible con haber sido agredido". Para el mando policial, el hecho de que la víctima tuviera el cuchillo en su mano "corresponde más a una escenificación o una simulación para aparentar otra cosa a la que ocurrió", ya que supuestamente tal circunstancia "no es compatible ni con un suicidio". El presunto autor y la mujer tuvieron relaciones sexuales antes de que ocurriera el homicidio. Así lo demostraría el semen de Esteban H.D. que los médicos forenses encontraron en la vagina y el ano de la víctima.

"Estoy muy arrepentido y preferiría estar muerto"