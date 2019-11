La Consejería de Educación prioriza el valor de la experiencia en la lista de interinos

La Mesa Sectorial de Educación ha decidido cambiar el actual sistema de ordenación de las listas de interinos como aspirantes a futuros docentes en Canarias. El modelo que plantea la Consejería a cambio de derogar el Decreto 74/2010, vigente desde hace ocho años, es el de un sistema compuesto por dos listas que prioriza la experiencia del profesor en clase.

La primera lista está integrada por todos los docentes que han dado clase tres años o más en la escuela pública, reordenados por experiencia -pero sin límite de años- y según la nota de oposición.

La segunda relación está compuesta por el resto de interinos con menos de tres años trabajados. Gradados también por los años de servicio y la calificación en las oposiciones, con la admisión de al menos las notas de las últimas tres convocatorias. La Mesa había sido suspendida en dos ocasiones anteriores, la última por recomendación de la Junta Electoral ante la inminencia de las elecciones generales.

Las reticencias del STEC

Desde el STEC-IC afirman: "Nos hubiera gustado una única lista con todos los que hayan trabajadores al menos un día sin reordenación. Y una segunda con quienes se presenten por primera vez sin haber trabajado nunca y ordenados en función de la nota. No ha sido así y la administración ha ratificado el acuerdo del pasado 2 de mayo con mayoría de las organizaciones sindicales. Habrá dos listas salidas de las oposiciones. Nos hubiera gustado otra para garantizar la estabilidad del colectivo de interinos y los claustros docentes. La Mesa ratifica el acuerdo anterior, sin el visto bueno del STEC, pero con mayoría. No fructificó nuestra aportación. Así será la configuración de las listas que saldrán de las últimas oposiciones y de las siguientes convocatorias".

La Federación de Enseñanza de CCOO califica de "nefasto" el Decreto 74/2010 "ahora derogado en la parte referida al personal docente". El sindicato recuerda: "Fuimos la única organización sindical que lo recurrió, al haberse publicado un texto distinto al consensuado y aprobado bajo presión respecto a la alternativa única de reordenación solo por nota de oposiciones".

Añaden desde CCOO: "Se ha producido el acuerdo entre la administración y la mayoría de las organizaciones sindicales para anular esta regulación que se ha revelado completamente negativa para la estabilidad del empleo docente".

Recuerdan que la administración "daba dos opciones. O la vuelta en 2020 a la regulación del Decreto 74/2010; o una configuración similar a la de la iniciativa de CCOO. Con dos bloques: docentes con tres años o más de experiencia y los demás. Además de una reordenación en la que se valoren los años de servicio y la calificación en los procesos selectivos. Esta segunda opción aparece en nuestra opinión como un mal menor y es la que ha decidido apoyar nuestro sindicato. Con la posibilidad aún de concretarla y mejorarla en futuras mesas de negociación".



Enmienda del PP

La presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, ha informado de que incorporará el pago de los sexenios a los docentes en la enmienda al articulado que presentará al proyecto de presupuestos del Gobierno de Canarias. La presidenta del PP explica que "el problema es que implica muchísimo dinero" y, como el Gobierno no ha contemplado estas partidas, es "muy difícil mover ahora esas cantidades".

Navarro cree que la cantidad global asciende a "un poco más" de los 22 millones -el 0,24% del presupuesto- calculados por los sindicatos y se trata de "una cifra tan importante como para dar de baja a otras partidas". No obstante, garantiza el compromiso del Partido Popular de incorporar la reivindicación a través de una enmienda al texto del articulado incluido en el proyecto de ley de presupuestos 2020 del Gobierno de Canarias.



Sobre los sexenios

El portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, ha indicado, tras la celebración del consejo gubernamental, que han abordado el problema de los sexenios de los profesores y que, como hasta ahora, apuestan por los incrementos retributivos "que la ley permite". Pérez cree lógico que se busquen las mejoras de los trabajadores y los acuerdos con los sindicatos, pero recuerda que hay decisiones que aún dependen del Estado y no dejan margen de maniobra a la Comunidad. "Cuando se aprueba una mejora salarial que excede lo fijado por el Estado suele haber un conflicto jurídico que acaba perjudicando a los trabajadores", avisa. Por eso, insiste: "No es que no queramos, sino que no podemos, según nuestros servicios técnicos". Además, señala que el Constitucional también ha parado la mejora de 9 millones, que ha subido un 6,9% las retribuciones globales, y la consejera se reunirá en breve con los sindicatos.

ANPE Canarias califica la medida de una "conquista histórica"

ANPE Canarias "celebra" que Educación ceda a su presión y derogue el sistema de listas de interinos. Esta "conquista histórica" pone fin a "una batalla que se ha prolongado durante los últimos ocho años y ha mantenido en vilo a profesionales con muchos años de servicio en el sistema público". Para ANPE "la actual ordenación de listas ponía en riesgo las condiciones laborales de miles de trabajadores". El sindicato con más representación en la enseñanza pública docente no universitaria, que ha liderado esta reivindicación, considera que "se abre un nuevo período de estabilidad para el profesorado del Archipiélago". El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, explica que la anulación de este modelo es "un paso de gigante" para los interinos, ya que por primera vez en casi una década "se valora en su justa medida el peso de la experiencia". El Decreto 74/2010 en Canarias fue aplicado por primera vez en la siguiente convocatoria de oposiciones y rechazado unánimemente por todos los sindicatos. ANPE Canarias "ha intentado que se diera marcha atrás y se estudiase la viabilidad jurídica de un nuevo modelo compuesto por dos listas: una primera con todos los docentes con experiencia y otra con el resto". Esta opción "no se ha admitido por la Administración Educativa, igual que lo hizo el equipo anterior, ya que asegura que no hay respaldo jurídico y el actual Estatuto Básico del Empleado Público solo permite dar estabilidad a los interinos con más de tres años trabajados". En este contexto, "la postura de ANPE Canarias ha sido de responsabilidad", destaca Crespo. "Ante la amenaza real de que en Canarias se volviera a aplicar el Decreto 74/2010, lo que no ha ocurrido los últimos años gracias a dos disposiciones transitorias en la Ley de Presupuestos que lo han evitado in extremis, hemos aceptado la propuesta como opción asumible porque no podíamos abandonar a miles de interinos a su suerte".