La Consejería aprueba otra oposición para convertir en fijos a 633 sanitarios

La Consejería de Sanidad ha aprobado una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE), la de 2019, que contempla la estabilización de 633 plazas en el Servicio Canario de la Salud (SCS). Estas nuevas oposiciones se centran especialmente en crear puestos fijos para celadores, auxiliares administrativos, facultativos especialistas de área y médicos de familia, que acumulan el 83,8% de las plazas ofertadas. El decreto fue llevado a Mesa Sectorial donde obtuvo la negativa de la representación sindical mayoritaria.

Sin embargo, como la representación de la consejería es mayor -porcentualmente- que la de los sindicatos, finalmente el decreto salió adelante. En la reunión, que estuvo presidida por la directora del Servicio Canario de la Salud, Blanca Méndez, y que contó director general de Recursos Humanos del SCS, Francisco Artiles, se informó de que serán 13 las categorías en las que los sanitarios podrán optar a un puesto de funcionariado en el SCS.

Las 633 plazas correspondientes a la OEP de 2019 se repartirán de la siguiente manera: 106 plazas para Facultativos Especialista de Área, 4 para Médico de Admisión y Documentación Clínica, 130 para Médico de Familia, 18 para Médico de Urgencia Hospitalaria, 3 para Odontoestomatólogo, 3 para Técnico de Salud Pública, 3 para Técnico Titulado Medio en Informática, 16 para Trabajador Social, 2 para Logopeda, 2 para Terapeuta Ocupacional, 146 para Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, 50 para Auxiliar de Enfermería y 150 para Celador.

En principio, la Consejería de Sanidad tiene la determinación de añadir gran parte de estas plazas a las de la macro-ope que está en marcha, pero dependerá de los límites legales. Esto contemplaría la mayoría de las categorías profesionales, a excepción de los Facultativos Especialistas de Área (FEAs) y los auxiliares de enfermería, ya que las plazas de las OPEs acumuladas ya cuentan con un baremo definido y se convocarán antes del 12 de diciembre.

De esta manera, en los próximos años se estabilizarán un total de 7.831 puestos de trabajo en el SCS. Y añadiendo esta convocatoria a las de 2016, 2017, 2018 y la OPE de consolidación, finalmente se estabilizará a 1.654 auxiliares de enfermería, 1.145 FEAs, 657 médicos de familia, 810 auxiliares administrativos, 549 celadores, 78 médicos de urgencias, 12 odontoestomatólogos, 4 técnicos de salud pública, 41 trabajadores sociales, 8 titulares medios en informática, 7 logopedas y 7 terapeutas ocupacionales.

La directora del SCS, Blanca Méndez, resaltó la importancia de esta OPE "para acabar con la precariedad y temporalidad" del servicio, además de que permitiría sobrepasar la actual situación coyuntural hasta lograr la publicación normalizada y posterior desarrollo de ofertas año a año, con un número menos cuantioso y más sostenible de procesos selectivos y concursos de traslado a desarrollar.

No obstante, Intersindical Canaria (IC) consideró que estas plazas ofertadas están muy por debajo de lo que requieren los trabajadores del SCS, pues, según el secretario de Comunicación, Ruymán Pérez, "tan solo en el HUC es necesario estabilizar 400 puestos de trabajo".

Al menos 1.000 plazas más

En este sentido, Pérez resaltó que la Consejería de Sanidad tendría que haber ofertado al menos 1.000 plazas más para hacer frente a las necesidades del servicio sanitario.

De hecho, el decreto de la nueva OPE fue rechazada por la mayoría de los sindicatos, a excepción de CCOO y UGT. Según José Alonso Tapia, representante de CCOO, "el decreto recoge "lo justo en este tipo de normas". Es decir, número de plazas a convocar y esquemas generales del proceso. Pero los sindicatos se opusieron porque querían que el decreto también planteara una relación detallada de las plazas a convocar. Algo que según CCOO "solo se publica en la convocatoria de cada categoría y no en el decreto de la OPE".

De hecho, así lo constató el sindicato Asaca, que afirmó haber tomado la decisión de votar en contra del decreto porque la Consejería no facilitó "de dónde vienen esas plazas -la tasa de reposición- ni a dónde van".



Las claves

El 83,8% de las plazas ofertadas en 2019 pertenecen a celadores, médicos de familia, facultativos especialistas de área y médicos de familia.

12 de diciembre es la fecha límite para convocar las oposiciones para auxiliares de enfermería y 44 especialidades de FEAs de la OPE 2016, 2017, 2018 y de consolidación, con lo que probablemente estas nuevas plazas (50 y 106, respectivamente) no se convocarán junto a las de la macro-ope.

Faltan plazas según Intersindical Canaria, que considera que los 633 puestos de trabajo no serán suficientes para combatir la temporalidad que arrastra el servicio. Se necesitarían, aprobar al menos 1.000 plazas más.

Esta oferta de empleo es el primer paso que da la Consejería de Sanidad para normalizar la publicación y posterior desarrollo oposiciones de forma anual, y así hacer sostenibles los procesos selectivos.



Los sindicatos, "decepcionados" con la reunión

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Cemsatse) se mostraron "decepcionados" con la reunión de la Mesa Sectorial. "No se ha cumplido ninguno de los acuerdos a los que habíamos llegado con el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres", afirmó José Alonso Tapia, secretario de CCOO. Y es que la Consejería de Sanidad puso sobre la mesa el método para llevar a cabo la desvinculación de las listas de contratación del decreto 74/2010 y reconocer la carrera profesional al personal temporal, pero la solución que se presentó no es la misma que habían acordado estos sindicatos con Torres hace apenas dos semanas. La propuesta de la Administración es iniciar un procedimiento para el reconocimiento del derecho al encuadramiento de la carrera profesional del personal temporal en los mismos términos que al personal fijo del SCS, a aplicar en el ejercicio 2020, como contempla ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria para 2018. Lo que iniciaría los pagos a los profesionales en 2021. En este punto algunas organizaciones sindicales solicitaron que dicho reconocimiento se realizara con carácter retroactivo, manifestando la administración las limitaciones presupuestarias que condicionan los extremos de esta propuesta. Torres se había comprometido a buscar una partida presupuestaria para incluirla como disposición adicional a los presupuestos de este año. En relación a la desvinculación de las listas de empleo del decreto 74/2010, los sindicatos querían que se derogara y pusiera empezaran a regular por un documento consensuado hace unos años con los sindicatos mayoritarios. No obstante, la propuesta de la Consejería es volver a redactar una nueva Orden que proceda de la propia Administración.