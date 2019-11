Alumnos de magisterio de la ULL empiezan a impartir clases a niños de 3 a 5 años en La Laguna

Un grupo de docentes del Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Educación de la ULL ha puesto en marcha la iniciativa Pequeños visitantes para grandes proyectos. Durante dos días han relacionado a alumnos de Tercero del Grado de Magisterio Infantil con niños de 3 a 5 años como los que en el futuro darán clase. Con un nexo común: los cuentos que unos, en este caso unas -las 21 eran mujeres- les narran en inglés a otros -113 niños y 13 docentes-.

El salón de actos y varias aulas de la nevera de Heraclio Sánchez, el Módulo A de la disgregada facultad de Educación, acogen en dos jornadas consecutivas a críos de los CEIP chicharreros Secundino Delgado de Añaza (44 con 6 docentes) y Chamberí (69 y 7, respectivamente). Juana Herrera Cubas, coordinadora, y sus compañeros Zeus Plasencia Carballo y José Antonio Medina Suárez son los padres de la criatura. Como colaboradoras necesarias, Carolina Estévez Herrera, del Secundino Delgado, y Raquel Esther Bethencourt Pérez, del colegio Chamberí.

Juana, Zeus y José esperan a los niños en la puerta del salón de actos. Los cogen de la mano y entre good morning y listen babies el grupo se mueve poco a poco de forma disciplinada hasta llegar a las aulas donde esperan las futuras maestras. La parte gráfica, el atrezzo del cuento, es responsabilidad del diseñador y pintor Francisco Crespo.

Estos dos grupos de estudiantes, mucho más jóvenes de los que suelen transitar las instalaciones universitarias habitualmente, van a clase escaleras arriba. En el otro lado, jóvenes que van a tener un primer acercamiento con niños y niñas de edades tempranas.

El proyecto se enmarca en el tercer curso de Didáctica de Lengua Extranjera. Su título completo es Pequeños visitantes para grandes proyectos. Una actividad de cuentacuentos en inglés. El alumnado del grado imparte a los niños y niñas una formación sobre vocabulario en inglés basada en la narración de varios relatos, a partir de los cuales se plantean actividades. Estos cuentos, previamente trabajados en el aula, fueron The very hungry Caterpillar, The Little red hen, Giraffes can't dance, The very busy spider y Stellaluna.

Juana Herrera Cubas es profesora de la ULL y promotora de esta iniciativa, que, explica, "no queremos circunscribir solo al inglés sino abrirlo a otras lenguas como el francés. Y con una clara vocación de continuidad".

Herrera subraya que les ha sorprendido gratamente la facilidad que los niños han tenido para adaptarse rápidamente en un entorno que desconocían. Por otra parte, valora que esta visita supone un incentivo para los estudiantes de la Facultad de Educación, pues pueden tener contacto con alumnado de Infantil antes de comenzar sus prácticas.

La docente explica que la asignatura es obligatoria, pero luego "sólo seguirán recibiendo formación sobre este idioma quienes elijan el itinerario específico. Por ello sería deseable que todo el alumnado continuara con las asignaturas específicas de inglés porque en el entorno laboral real es muy posible que deban impartir contenidos en dicha lengua, incluso si no han cursado la especialidad".

Entre los objetivos de este proyecto piloto se incluyen, además del fomento del aprendizaje del inglés, el desarrollo de estrategias metodológicas para la enseñanza de la lengua extranjera en Educación Infantil; incrementar la motivación del alumnado de este título de grado mediante una práctica lúdica, real y contextualizada; reflexionar y analizar la práctica docente de las lenguas extranjeras; y experimentarla en un entorno favorable entre personal docente universitario y profesores externos. En definitiva, llevar a la práctica la metodología aprendida con alumnos reales.

Juana cuenta una anécdota para concluir: "Una niña vino a decirme que dónde estaba aquel libro porque ella quería tener uno igual. Misión cumplida".