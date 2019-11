Educación deroga el sistema de ordenación de listas de docentes interinos

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha aceptado una demanda histórica del colectivo docente: la modificación de la actual regulación del sistema de sustitución entre el profesorado canario.

Así lo explica el sindicato ANPE, mayoritario en las aulas del sistema de educación público del Archipiélago, que asegura que la Administración educativa, durante la Mesa Sectorial del sector celebrada hoy, ha aceptado en Mesa Sectorial, derogar el actual sistema de ordenación de listas de docentes interinos, que "ponía en riesgo las condiciones laborales de miles de trabajadores", especifica la organización sindical.

El sindicato celebra esta "conquista histórica" y entiende que "abre un nuevo período de estabilidad para el profesorado del Archipiélago".

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, explicó hoy, al término del encuentro, que la anulación de este modelo es "un paso de gigante" para los interinos, ya que por primera vez en casi una década "se valora en su justa medida el peso de la experiencia".

Desde que se implantó el Decreto 74/2010 en Canarias, que se aplicó por primera vez en la siguiente convocatoria de oposiciones, ha sido rechazado por todas las organizaciones sindicales del sector docente, intentando durante los sucesivos años y con diferentes consejeros al mando de la Administración educativa, que se modificara el articulado de esta norma.

En ese sentido, ANPE defendía no solo que se diera marcha atrás sino que apostaba por estudiar la viabilidad jurídica de un nuevo modelo compuesto por dos listas: una primera lista con todos los docentes con experiencia y otra con el resto.

Esta opción no se ha admitido por la Consejería de Educación, al igual que lo hizo el equipo anterior, ya que asegura que no hay respaldo jurídico y que el actual Estatuto Básico del Empleado Público sólo permite dar "estabilidad" a los interinos con más de tres años trabajados, según lamenta el sindicato.

En este contexto, "la postura de ANPE Canarias ha sido de responsabilidad", destaca Crespo. "Ante la amenaza real de que en Canarias se volviera a aplicar el Decreto 74/2010, que no se ha aplicado los últimos años gracias a dos disposiciones transitorias en la Ley de Presupuestos que lo han evitado in extremis, hemos aceptado la propuesta de la Administración como opción asumible porque no podíamos abandonar a miles de interinos a su suerte", concluye el presidente de la organización sindical.

El modelo que ha planteado la Administración Educativa a cambio de derogar el Decreto 74/2010 es un sistema compuesto también por dos listas, pero la primera integrada por todos los docentes con tres años o más, reordenados por experiencia -pero sin límite de años- y nota de oposición; y la segunda compuesta por el resto de interinos con menos de tres años trabajados, ordenados también por años de servicio y calificación en las oposiciones, admitiendo al menos las notas de las últimas tres convocatorias.