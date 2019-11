La Consejería avala los sexenios, pero vincula el pago al presupuesto estatal

La Consejería de Educación avala el acuerdo alcanzado en 2017 con los sindicatos docentes sobre el cobro del complemento retributivo por la formación, los denominados sexenios. Pero la ausencia de presupuesto estatal y el peligro de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno Central obligan a frenar la progresividad en el pago establecida en aquel momento. Cuando haya cuentas se harían efectivas las retribuciones pendientes.

La directora general de Personal de la Consejería, Marisol Collado, califica de "pólvora y un afán por tensionar la advertencia sindical de iniciar movilizaciones e incluso una huelga". Collado añade: "Si alguien encuentra el encaje jurídico que nos lo diga y no hay problema. Pero no podemos arriesgarnos a judicializar".

Valora para concluir de forma similar a los sindicatos: "Estamos plenamente de acuerdo con los sexenios. Porque no forman parte del salario sino que son un complemento que no cobran todos los docentes y porque incluso con la masa global salarial no llegamos al 2% -estamos sobre el 1,90%- que establece como límite el Real Decreto-Ley aprobado por el Estado a finales de 2018 para ajustar el crecimiento del gasto".

Además, prosigue la directora, "porque somos la única comunidad sin esa homologación y porque la Ley Canaria de Educación nos conmina a llegar al 5% de inversión del PIB en 2022".

Collado resume: "Pero jurídicamente no podemos recogerlo en los presupuestos de 2020 hasta que no haya cuentas estatales. En 2018 lo encajamos, en 2019 recibimos el requerimiento de insconstitucionalidad y en 2020 resulta imposible".

La directora recuerda: "La ausencia de presupuestos estatales impide reconocer nuevos sexenios, pero se mantienen los complementos retributivos consolidados y todas las gestiones administrativas en relación con este asunto".

Convocadas concentraciones

Los sindicatos educativos convocan concentraciones en todas las islas y amenazan con una huelga por el incumplimiento del acuerdo de sexenios. Así lo explican en una convocatoria unitaria todas las organizaciones de la enseñanza pública no universitaria -ANPE Canarias, CCOO, CSIF, INSUCAN, STEC-IC, UGT y USPS-SEPCA- que "se unen en un frente común para exigir tanto al Gobierno de Canarias como a los grupos parlamentarios que enmienden los presupuestos e incluyan las partidas para 2020, previstas en el acuerdo firmado con la Consejería el 1 de septiembre de 2017 y publicado en el BOC del viernes 26 de enero de 2018". Si no se producen esas enmiendas la primera movilización tendrá lugar el próximo día 28 con concentraciones en todas las islas.

Los cálculos sindicales apuntan a que "alrededor de 15.000 docentes de todo el Archipiélago se pueden ver afectados por una medida que supondrá que no se abonen entre 30 y 130 euros cada mes, en función del número de sexenios que tengan acreditados".

Añaden desde los sindicatos: "El documento remitido al Parlamento de Canarias no fija incremento alguno para el año próximo, motivo por el cual las organizaciones han empezado a diseñar ya un calendario de medidas de presión que incluyen también la solicitud de reuniones con el presidente del Gobierno de Canarias y la responsable de la Consejería, una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y, si fuera necesario, jornadas de huelga".

El reconocimiento y abono de los sexenios implica una formación acreditada de 100 horas durante seis años. El acuerdo de 2017 establece que el pago sería gradual entre 2018 y 2022; es decir, que cada año se abonaría un porcentaje de cada sexenio acreditado por los docentes, de manera que en cinco años los profesores percibieran la totalidad del complemento. Por ello, el proyecto de ley de presupuestos remitido al Parlamento de Canarias ha supuesto "una desagradable" noticia.

"Incumplimiento"

Desde este ámbito critican "el incumplimiento". Al ser los únicos que no cobran este complemento en el estado consideran que quedan "en una situación de inseguridad jurídica". Por otro lado, reflexionan: "La cantidad global se acerca a los 22 millones de euros, cifra irrisoria, apenas el 0,24% de las cuentas". Todas las fuerzas sindícales coinciden en que "tienen aún posibilidades de rectificar". Y ponen el conflicto en relación con "la dignidad de los docentes y la educación en Canarias". Consideran que son "el patito feo" de los funcionarios en las islas.

Concluyen con un llamamiento a la "unidad" y a la "implicación de los profesores desde las aulas para recuperar por lo que luchamos tantos años. Estamos acostumbrados a hacerlo por nuestros derechos y dispuestos a movilizarnos para reclamarlos y evitar este nuevo atropello".