Una guagua de Titsa hará la ruta universitaria

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, han suscrito el convenio por el que ambas instituciones acuerdan sufragar, a partes iguales, el coste de la línea de guaguas que realiza el circuito universitario, la 610, con paradas en el intercambiador, hospital, facultades y residencias universitarias. En la firma de este convenio, que estará vigente hasta el fin del año 2020, estuvieron presentes el vicepresidente del Cabildo y consejero de Movilidad, Enrique Arriaga, así como el director insular, José Alberto León.

En esta línea de guaguas se mantendrá la tarifa bonificada para la comunidad universitaria de 0,40 euros por viaje, previa presentación del carné correspondiente. El recorrido del circuito universitario empieza y acaba en el Intercambiador La Laguna y pasa por el Campus Central, Cruz de Piedra, Avda. Calvo Sotelo, Calle Sto. Domingo, Plaza del Adelantado, Calle Nava y Grimón, Residencia San Agustín, C/ Pintor José Aguiar, Vía de Ronda, C/ Vicente Buergo Oraa, C/ El Puente, Cruz de Piedra, Avda. de los Menceyes, Gracia, Campus de Guajara, Avda. César Manrique, Residencia Parque las Islas (Cno. de las Mantecas), Hospital Universitario de Canarias (Ctra. Cuesta-Taco), Autopista Norte TF-5, Vía de Servicio y Campus de Guajara.