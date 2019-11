Robert F. Kennedy Jr.: "Canarias sería 100% renovable si no fuera por los políticos y las petroleras"

Robert F. Kennedy Jr. ha centrado su carrera en luchar contra las energías contaminantes. Este abogado, miembro de una familia política marcada por la tragedia, participó en la Jornada 'Emergencia climática en Canarias', organizada por EnergyHub, donde alabó la experiencia energética de El Hierro y animó al resto del Archipiélago a dejar de lado también la dependencia del diésel. "La gente debe entender que estamos en guerra contra la industria del petróleo", asegura.

En su reciente visita a Adeje, afirmó que este municipio podría sumarse a El Hierro y convertirse en un espacio 100% sostenible que neutralizara el carbono. ¿Puede esta fórmula extenderse al resto de las islas?

Por supuesto que es posible. El claro ejemplo es El Hierro, del que todo el mundo decía que no podrían hacerlo, pero lo hicieron. El resto del Archipiélago también puede lograrlo y dejar de depender del diesel, como El Hierro, colocando placas solares y abasteciendo a las casas introduciendo esta energía dentro del mercado. Por supuesto que podría producirse este cambio en todo el Archipiélago porque el coste que están pagando los habitantes por la electricidad es enorme. Los residentes pagan 1,20 euros por kilovatio/hora, lo que supone diez veces más que lo que cuesta la energía solar. Sin embargo, el gran problema son los políticos y el poder que tiene la industria del petróleo para bloquear este tipo de transición.

Además, en el caso de Canarias sus condiciones climáticas resultan casi perfectas.

La intensidad con la que sopla el viento por la noche es la aliada idónea del sol que brilla a lo largo del día. Además, en los momentos en los que se necesita energía y el sol y el viento no cubren los picos de demanda, es cuando el hombre tiene que utilizar sus mecanismos de respuesta. Por ejemplo, se pueden apagar todos los frigoríficos y congeladores de la ciudad durante 15 minutos y nadie se daría cuenta, nadie se vería afectado. Ayer, me alojé en un hotel de Adeje que se abastece energéticamente en un 90% de fuentes renovables, como el Sol o la biomasa. Así que sí, en Canarias es posible vivir del suministro de energías no contaminantes.

La caducidad del combustible fósil es un hecho. ¿Por qué la industria no incorporar ya las fuentes de energías limpias?

Porque están ganando dinero y no quieren renunciar a él. Por eso, corrompen a los políticos y controlan a las agencias que deberían regular supuestamente sus sistemas. No piensan renunciar a los subsidios que reciben por parte de las instituciones. Estados Unidos paga 649 billones de dólares en ayudas anuales a sus amigos del carbón, diez veces más de lo que gastamos en educación. Está claro que el carbono no puede sobrevivir en mercados competitivos si deja de percibir estos subsidios.

¿Se podrá abandonar algún día este sistema? Porque parece un círculo vicioso, en el que la industria vive de las ayudas del sector público al que alimenta a su vez con sus prebendas.

La última vez que Estados Unidos realizó una transición energética fue en la Guerra Civil, cuando se dejó atrás la esclavitud, cuando el trabajo humano gratuito era la principal fuente de energía. La gente que hacía dinero con ese sistema económico inmoral, arcaico, desacreditado e ineficiente no quería dejarlo y estaban dispuestos a matar a 669.000 estadounidenses y a desgarrar nuestro país. Todo ello con tal de no renunciar al poder y la riqueza. La industria del petróleo está dispuesta a hacer lo mismo con tal de mantener sus ganancias. No les importa destruir el planeta, acabar con la democracia y matar a billones de personas. Estamos en guerra con ellos y necesitamos entender que es una guerra. Ellos van a hacer lo que crean que tienen que hacer.

¿Cómo se lucha contra enemigos tan poderosos?

Hay que meterse en política. No quiere decir que haya que ser un cargo público, se puede hacer de otras muchas formas:?escribiendo sobre ello, protestando en las calles, luchando como lo está haciendo Greta Thunberg. La gente tiene que expresar su ira. Lo más importante es cambiar a la clase política.

Precisamente, son los jóvenes como Greta Thunberg quienes están liderando la pugna contra el cambio climático.

Ellos ven lo que está pasando, ven todo lo que está arruinando nuestra generación. Hemos dejado a la industria del petróleo gobernar todo a pesar de que vivimos en un democracia.

¿Están solos estos jóvenes?

Muchos de los políticos están a las órdenes de la industria petrolera. Por lo tanto, no van a apoyarles. Todos tenemos que cambiarla y la única manera de hacerlo es cambiando el mercado. Ahora, no tenemos un capitalismo de libre mercado, sino que es un capitalismo corporativo, controlado por ciertas corporaciones a las que pagamos por sus servicios más de lo que cuestan. Si tuviéramos un capitalismo libre de verdad, el petróleo moriría en un día porque no podría competir con las energías renovables. Es más barato proveernos del viento y del sol, que de los combustibles fósiles. Según el Fondo Monetario Internacional, las industrias de las energías contaminantes se llevan 5,2 trillones de dólares cada año. Sin este dinero, simplemente, no podrían subsistir, caerían en un día. Necesitamos restaurar una democracia enfocada a cuidar el medio ambiente, una democracia que no siga permitiendo los subsidios.

¿Cómo se puede implicar en estos cambios a aquellas personas que niegan la existencia del cambio climático?

La gente que no cree en este fenómeno no se va a convencer a través de los hechos. Cualquiera puede salir ahí fuera y ver que tenemos un problema. No hace falta leer ensayos científicos para ello, si no te das cuenta es porque estás deliberadamente ciego. La manera de cambiar los comportamientos es a través de la liberalización del mercado, premiando la eficiencia de quienes lo hagan bien y castigando a quienes emiten demasiado dióxido de carbono a la atmósfera.

Usted decidió centrar su carrera en la defensa del medioambiente, litigando contra grandes empresas contaminantes y liderando la defensa de la limpieza de los ríos. ¿Por qué?

El medioambiente toca todo. Toca el trabajo, toca la salud. Yo crecí en el agua y, por eso, la polución de un río me parece como un robo, como un comportamiento criminal. Yo no quiero que mis hijos sufran esto, yo quiero que vivan la experiencia que yo pude vivir.