La Consejería nombra 362 nuevos docentes para cubrir las plantillas

La Consejería de Educación cubre la demanda de docentes de Secundaria y FP con el nombramiento de 362 profesores. La directora general de Personal del departamento del Gobierno de Canarias, Marisol Collado, señala al anunciarlo que con esta medida "se logra normalizar la situación" y destaca el esfuerzo realizado para, en menos de un mes, cubrir la demanda de profesorado provocada por la reducción del horario lectivo a 18 horas y otras causas sobrevenidas

La Consejería ha efectuado, entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre, el nombramiento de 362 docentes de Secundaria, Escuelas de Idiomas y Formación Profesional, con los que cubre la demanda que se generó a principios de curso y derivó en la publicación de una convocatoria extraordinaria tras haberse agotado las listas vigentes en determinadas especialidades.

De esta cifra global, un total de 113 docentes proceden de la lista elaborada a partir de esta última convocatoria extraordinaria, que permaneció abierta del 10 al 17 de octubre, y en la que se registraron 11.386 solicitudes. El criterio empleado para la selección de los docentes ha sido el del expediente académico presentado. La directora general de Personal valora que, con esta medida extraordinaria, "se ha logrado normalizar la situación" y destaca el esfuerzo realizado para, en menos de un mes, cubrir la demanda.

Listas siempre abiertas

La responsable de este departamento recordó que en legislaturas anterior no se había producido una apertura efectiva de las listas y manifestó su compromiso a disponer "de listas permanentemente abiertas que permitan dar cobertura a las materias que requieren perfiles profesionales más específicos".

Además, Marisol Collado anuncia que su departamento ya está trabajando en la convocatoria de oposiciones de docentes de Secundaria, prevista para 2020. Las materias con mayor número de nombramientos han sido Lengua castellana y Literatura (33), Matemáticas (31), Inglés (25), Música (21), y Filosofía y Geografía e Historia, ambas con 17. Las disciplinas con menos nombramientos han sido chino, construcciones civiles y edificación, soldadura, procesos sanitarios, oboe, historia del arte, latín y estética.

Canarias, en SIMO ?

Por otro lado, Canarias cierra con éxito su participación en el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa (SIMO) celebrado en el IFEMA de Madrid.

La Consejería de Educación ha basado su presencia en este foro en prácticas innovadoras con eje en el uso de TIC y pedagogías y metodologías emergentes, que ha incluido una serie de talleres y una ponencia titulada Suprimiendo barreras para el aprendizaje: hacia un nuevo modelo de aula accesible.

Sin clases de español desde el principio de curso en el Sur

Estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Los Cristianos denuncian "el abandono de las clases de español". El colectivo asegura que "no han comenzado las clases dos meses después del inicio del año académico". Por este motivo dos grupos de estudiantes de español para extranjeros aún no cuentan con profesor. Además de la cercanía del fin del primer trimestre del curso, los estudiantes afectados se muestran "preocupados por la falta de noticias sobre una pronta solución de esta situación, mientras otros colectivos de estudiantes en otros idiomas están desarrollando sus estudios hace tiempo o han podido iniciarlos después de cierto retraso". En la EOI de Los Cristianos, como en todas las de Canarias, el curso comenzó el pasado 11 de septiembre, hace casi dos meses "y no se conoce cuándo se va a proceder al nombramiento del personal docente en este caso". Los estudiantes reclaman "una solución inmediata a esta parálisis para evitar discriminaciones y más efectos negativos" sobre su formación. Asimismo, destacan que "estos estudios son fundamentales para garantizar la integración sociolaboral de las personas que residen en el sur de Tenerife, puesto que el conocimiento del español es imprescindible para ejercer labores profesionales y para mantener relaciones sociales, además de tratarse de una herramienta fundamental para el acercamiento a la cultura local".