La lección de vida de la canaria Aya en Got Talent: "Sufrí bulimia y la música me salvó la vida"

"La música es un pilar fundamental de mi vida. Sufrí un trastorno alimenticio que se llama bulimia y durante todos los años en los que la viví sola, la música era lo único que tenía", afirmó Aya, una canaria de 17 años que participó este lunes en la octava edición de ' Got Talent '.

La joven isleña cantó una versión de la célebre 'Hello', de Adele , con el que cautivó tanto al público como al jurado.

"Yo me autodestruía. No pensaba en otra cosa que no fuera comer para luego vomitar. Para mí la bulimia era mi desahogo tóxico, pero la música me está salvando la vida", aseveró Aya en su carta de presentación en el 'talent show' de Telecinco.

Tras su actuación cautivó al jurado: "Vas a conseguir todo lo que tú quieras porque has salido de un pozo muy grande como es la bulimia", afirmó Paz Padilla .

"Cuando la gente se enfada conmigo siempre les digo que estoy intentando defender la plaza para gente que se lo merezca. Tú eres la que da sentido a mi trabajo. Gracias, Aya", añadió Risto Mejide .

Aunque no logró el botón dorado, consiguió un reto que pocos logran: los cuatro 'síes' del jurado.