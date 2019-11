Aparecen carteles anónimos contra el acoso en la Facultad de Periodismo

La facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Laguna ha amanecido con carteles anónimos alusivos a la lacra del acoso. Firma los pasquines un desconocido Movimiento Nacional Democrático. Aparecen a los pocos días de conocerse la sentencia judicial absolutoria al profesor de Periodismo Juan Pablo del Río, acusado por un supuesto acoso a una alumna en 2017. Los mensajes van de un "atención acosadores: les tenemos pilladas las medidas" junto al dibujo de un ataúd a un "no mirar no te exculpa, te hace cómplice. No al acoso".

Entre los estudiantes los mensajes han despertado diferentes sensaciones. Las opiniones recogidas, en líneas generales, se alzan para aprobar la bandera de la libertad de expresión. La mayoría están "de acuerdo en que se proteste contra el hecho de que el profesor siga dando clases" porque, aunque no se especifica en los textos, sí los vinculan a los hechos juzgados.

Pero también entienden otros que "se pasaron en el cartel que dice que en la ULL se viola".

Alberto Dieter, portavoz de AEULL, ofrece la opinión de un grupo estudiantil claustral: "Es la queja materializada de la comunidad de alumnos de la ULL. Respetamos el fallo del tribunal pero visibilizamos nuestra inconformidad con la sentencia y destacamos que insta a la universidad a aplicar su régimen disciplinario. Las leyes están para cambiarlas, y este hecho o cualquier otro equiparable debe ser neutralizado y condenado por el estado de derecho. No aceptamos el más mínimo margen al acoso sexual o sexista".

Sobre los folletos valora: "Son la respuesta del alumnado organizado que ejerce su derecho a la libertad de expresión sin mencionar a nadie explícitamente. Pueden parecer más o menos acertados, pero desde AEULL estamos convencidos de que actuando y enfrentándose a las injusticias es como se cambia nuestra sociedad".

Expediente "en camino"

"No hay declaraciones de ningún tipo respecto a mensajes anónimos". Lo afirman fuentes oficiales de la Universidad de La Laguna al ser cuestionadas sobre los carteles aparecidos en la Facultad de Periodismo. Se remiten a lo ya anunciado respecto a la reapertura del expediente interno, suspendido hasta la resolución judicial, cuya instructora es una profesora de Derecho y que está "en su hoja de ruta administrativa". Otras fuentes indicaron que estos anuncios "no van a mediatizar ni apresurar ni influir en el camino trazado". Aclararon que "la resolución puede ir desde el archivo hasta las sanciones graves pero hay que dejar trabajar a los responsables".