Aparecen carteles contra el profesor absuelto por acoso en la ULL

Uno de los tablones de anuncios de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna (ULL) ha amanecido lleno de carteles en contra del profesor que fue absuelto por el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife de un delito de acoso a una alumna de dicha facultad que se abría producido durante casi dos meses en 2017.

En dichos carteles se pueden leer mensajes del tipo: "Babosín está de enhorabuena en la ULL se viola y acosa impunemente", "Atención acosadores, les tenemos pilladas las medidas" o "No mirar no te exculpa, te hace cómplice. No al acoso". Además, todos los carteles están firmados pro Movimiento Nacional Democrático.

Estos carteles aparecen en la facultad días después de que se diera a conocer el contenido de la sentencia en la que se absuelve al docente Juan Pablo del Río Disdier de la causa penal interpuesta contra él aunque la magistrada aprovechó el auto para reprender su actitud y apelar a la actuación interna de la ULL. De hecho, la Universidad ha decidido reabrir el expediente contra dicho profesor.