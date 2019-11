Torres media en el conflicto de los sindicatos y retoma la negociación

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, reunió ayer a los sindicatos mayoritarios de la Mesa Sectorial de Sanidad (CCOO, UGT y Cemsatse) con el objetivo de retomar las negociaciones en torno a distintos puntos planteados por los representantes de los trabajadores. De esta manera, y tras la reunión, se acordó el desbloqueo de la negociación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, que corre el riesgo de perder algunas de sus plazas ya publicadas debido a la pronta fecha de caducidad de las mismas. Finalmente, tras el acercamiento, se consensuaron algunas de las demandas de los sindicatos, que emanan de distintos acuerdos firmados en la mesa de negociación bajo la administración de José Manuel Baltar durante la legislatura anterior.

Concretamente, durante la reunión, celebrada en Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, tanto el presidente del Gobierno como la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval mostraron su clara disposición a avanzar en el cumplimiento de hasta seis puntos planteados por los sindicatos.

Entre ellos se encuentra la desvinculación de las listas de contratación del Decreto 74/2010, la descentralización de la OPE para los Facultativos Especialistas de Área (FEAs), la realización de un nuevo concurso de traslados para el personal de enfermería en febrero de 2020, permitir que la fecha de realización de los exámenes de la OPE actual puedan coincidir con otras comunidades, el reconocimiento de la carrera profesional al personal fijo o temporal en el nivel que le corresponda y la designación de cargos directivos por medio de concurso público.

"Se han consensuado algunas cosas, y han quedado flecos, pero lo positivo es que tenemos un diálogo abierto", explicó Carmen Nuez, presidenta del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas. "Nos ha faltado tiempo", valoró por su parte José Alonso Rodríguez Tapia, secretario general del sector sociosanitario de CCOO. En principio, los acuerdos en los que más se ha avanzado son en los que tienen que ver con la coincidencia de fechas de exámenes, la desvinculación de las listas de empleo de las oposiciones -que aún requiere el consenso con los grupos parlamentarios-, y la puesta en marcha del concurso de traslados para el personal de enfermería. Respecto a este último acuerdo, Leopoldo Cejas, secretario autonómico del sindicato de enfermería Satse, afirmó que la consejera mostró su disposición para ponerlo en marcha en las fechas previstas, es decir, en el mes de febrero del año que viene.

En relación a la carrera profesional para el personal fijo o temporal, Torres aseguró que va a buscar una partida presupuestaria que incluirá como disposición adicional a los presupuestos de la comunidad autónoma para poder llevarlo a cabo. "El presidente ha entendido que es de justicia", afirmó, por su parte, Francisco Bautista, secretario general la Federación de Servicios Públicos de la UGT, que recordó que existen varias sentencias que lo reconocen.

El otro "escollo" lo encontraron en la descentralización de la convocatoria de FEAs, es decir, que las candidaturas sean valoradas por gerencias en lugar de globalmente, para permitir la estabilización de estos profesionales en el mismo lugar donde trabajan actualmente. "Se tiene que realizar de tal manera que no incurra en un problema legal, así que es necesario un acuerdo político para buscar esa estabilización", afirmó Bautista.

Espíritu negociador

"Todos queremos arreglar este problema y hemos comprobado que existe un espíritu negociador", insistió Nuez. Por esta razón, los aspectos que han quedado en el aire -concretamente la designación de cargos directivos por concurso- volverán a debatirse durante la próxima semana en una reunión similar. El objetivo de esta reunión, como destacó el Gobierno, era el de "comenzar a establecer la hoja de ruta para los próximos cuatro años" que pueda contar con todos los sindicatos del sector sanitario en Canarias. En este sentido, anunció una próxima reunión de Mesa Sectorial de Sanidad donde se abordará de nuevo el calendario de convocatorias de la OPE en curso y las distintas negociaciones que derivan de la misma. Todos los sindicatos valoraron positivamente la mediación de Ángel Victor Torres en el conflicto.

Esta reunión ha sido uno de los últimos recursos del Gobierno autonómico para intentar establecer un diálogo con los sindicatos, después de que el pasado 23 de octubre, estos se levantaran de la mesa de negociación por no percibir una disposición clara de la Consejería de Sanidad a dar respuesta a sus demandas. Dichas peticiones no formaban parte del orden del día acordado, pero para los sindicatos eran condición sine qua non para continuar con la reunión, y así se lo hicieron saber en distintos momentos al director de Recursos Humanos del SCS, Francisco Artiles.

En dicha reunión, Artiles les hizo llegar que la Administración tenía plena disposición a cumplir con dichos acuerdos pero supeditó su ejecución a los términos legales. Esta respuesta no fue suficiente para que los sindicatos rehusaran levantarse de la mesa de negociación, ni para que desestimaran el convocar movilizaciones en toda la sanidad canaria.

cronología

Mayo Sanidad muestra a los sindicatos un calendario con fechas de examen para 60 categorías.

Agosto Cruz Oval da garantías a los sindicatos de la posibilidad de cumplir con el calendario de exámenes establecido por el anterior equipo de gobierno.

Octubre Sanidad pone de manifiesto las problemáticas en el cumplimiento del calendario prometido y se adjunta una nueva programación que tan solo refleja la convocatoria de la oposición, no del examen.

Días más tarde, en una siguiente reunión, los sindicatos mayoritarios (CCOO, Cemsatse y UGT) amenazan con levantarse de la mesa y convocar una huelga general si no se cumple con los acuerdos alcanzados con el anterior equipo de gobierno.

Las peticiones