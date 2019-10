Un punto para la salud mental

El municipio de Güímar, en el Sur de Tenerife, acoge oficialmente a partir de hoy el nuevo centro ocupacional de la ONG Atelsam Salud Mental. Con el reciclaje creativo como eje , este espacio surge con un doble planteamiento. Por un lado, ofrecer aprendizaje a personas con trastorno mental en una actividad que les permita incorporarse al mercado laboral y, por otro, aportar un respiro a las familias.

La Asociación Tinerfeña en Lucha por la Salud Mental, Atelsam en el significado de sus siglas, "sigue dando pasos como desde nuestra fundación, en 1993, en la atención de las personas con estos problemas y sus familias. En este sentido nace un nuevo Centro Ocupacional dedicado al reciclaje creativo que se suma a los otros siete con los que ya contaba la asociación".

La actividad comienza desde temprano en este espacio de trabajo. Nace de la necesidad que existe en la comarca del valle sureño de dar respuesta a las personas con problemas de salud mental que residen aquí. Desde la capital, Santa Cruz, hasta Granadilla de Abona no existía un centro de rehabilitación psicosocial.

Dar respuesta a los tratamientos

Desde Atelsam valoran: "El tiempo y el coste económico de los traslados de estas personas fue clave para poner en marcha este nuevo taller y dar respuesta a los tratamientos y su rehabilitación, ya que la mayoría provenían de este municipio. Así, de los 60 usuarios y usuarias que Atelsam cuida en atención domiciliaria, 20 residen en Güímar".

Aquí no sólo se forman y aprenden, sino que, además, comparten experiencias y valores como el cuidado del medioambiente. Al frente del taller está su profesora, Mertxe Sota. Señala: "Nos sorprendería conocer el beneficio que se le puede dar a objetos que aparentemente ya no tienen mucha utilidad. Aquí se trabaja desde la restauración de muebles o la elaboración de otros enseres a partir de palés hasta todo tipo de obras creativas siempre con punto de partida en el reciclaje. La actividad no sólo incluye, pues, la reutilización de material como envases, sino que además se centra en el reciclaje creativo".

En paralelo a esta idea desde la ONG inciden en que "vivimos momentos complicados respecto al cambio climático y es importante la concienciación de todos para preservar y cuidar el medio ambiente. Un problema de salud mental no impide llevar una vida normalizada y estar plenamente integrado en la sociedad. Es decir, lo que se pretende es que las personas con problemas de salud mental sean agentes de cambio al igual que el resto de la ciudadanía".

En este sentido, apuntan, "los productos que aquí elaboran son únicos, así que la satisfacción es doble. Por un lado, por el trabajo realizado y, por otro, porque se contribuye al cuidado de nuestro entorno". La puesta en marcha del taller se inició hace ya algunas semanas, pero será hoy, a partir de las once de la mañana, cuando se inaugure de manera oficial.

Atelsam Salud Mental no sólo cuenta con este Centro Ocupacional dedicado al reciclaje. La asociación gestiona e impulsa en la isla otros siete más donde se realizan labores de cerámica, serigrafía, mantenimiento, informática, agro jardinería o costura.

Las personas que hacen uso de estos talleres son derivadas previamente del Servicio Canario de la Salud (SCS), responsable de todo lo relacionado con la salud mental en Canarias.

Atelsam Canarias busca nueva fecha para llevar acabo su IV Sendero Solidario Camina y deja huella por la salud mental. Estaba prevista su celebración el pasado sábado con un recorrido por el Sendero Samarines, de dos kilómetros, entre la plaza de la Patrona en Candelaria a la playa la Viuda y retorno a la plaza de la Villa Marina. El inesperado temporal de lluvia y viento frenó la iniciativa.

Un problema de todos

"El 25 por ciento de la población padecerá algún trastorno mental a lo largo de su vida". La estadística la aporta Ana Julia Concepción, directora gerente de Atelsam. Lo hace en base en un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los datos son extrapolables a Canarias. Por lo tanto, uno de cada cuatro de sus habitantes tendrá alguna problemática en este sentido a lo largo de su existencia vital. Además, apostilla, la OMS también ha desvelado que más de un millón de personas, entre el 2,5 y el 3 % de la población adulta, tiene un trastorno mental grave".

Mes de la Salud Mental

Atelsam propone "que octubre sea un mes señalado en el calendario para la salud mental. No sólo para conmemorar el 10, Día Mundial, y cumplir con el compromiso de difundir y concienciar a la sociedad sobre una realidad que nos concierne a todos y a todas". Ponen el acento en jornadas formativas como El Trastorno Compulsivo de cerca, con La Laguna como escenario y la asistencia de profesionales que trabajan esta patología o quienes le van a dedicar su futuro laboral en el campo sociosanitario. La apuesta no se centra sólo en la formación, sino en potenciar otros valores como el cultural y artístico. Por ejemplo, "con la exposición de obras realizadas por las personas que acuden a nuestro Centro Ocupacional de Cerámica en el sur. Así los integramos y mostramos sus habilidades". También la salud mental sale a la calle en octubre con la chocolatada solidaria en la plaza central de El Médano, donde unas 200 personas han comido churros pero también conocido esta realidad. Integrar, visibilizar y no estigmatizar. Más allá de lo privado, etiquetas y medicación. Para derribar clichés mentales y con un lema, Conecta con la vida, dedicado a la prevención del suicidio. Tres millones de euros destina la Consejería de Sanidad a la salud mental en 2020. "¿Suficiente?", cuestiona Atelsam.