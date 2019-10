¿Por qué evitar la adopción de un gato en Halloween?

Aunque parezca contradictorio, las protectoras de animales prefieren que no se den gatos en adopción durante estos días. La realidad es que se trata de un ruego de este colectivo para evitar lo que, denuncian, es un uso común de los felinos para diferentes ritos relacionados con la celebración del Día de Todos los Santos.

En concreto, desde la plataforma canaria, Leales.org, aseguran que "sorprendentemente a día de hoy aún se encuentran gatos decapitados o carbonizados en hogueras en estas fechas, supuestamente realizados por santeros, brujos o estafadores sin escrúpulos".

Por ello, la organización alude a un acuerdo no escrito entre protectoras que limitan la entrega de gatos en vísperas de Halloween o Día de los Difuntos, "especialmente si son blancos o negros".

Como con el resto de situaciones, durante los últimos años el uso de redes sociales también ha repercutido en las adopciones de animales. Si bien suelen servir como apoyo para la búsqueda de una mascota, lo cierto es que en este caso redes como Facebook o Twitter se han convertido en "enemigos de las protectoras".

"En esas redes sociales no existe ningún tipo de control o filtro de lo que se publica y

cualquier ciudadano sube la foto de su gato que no quiere o no puede mantener de forma responsable, o incluso si lo ha encontrado", explican desde Leales.org, que sostiene de esta manera que ambas redes se convierten en el espacio ideal para buscar gatos que acaben siendo protagonistas de Halloween.

Por eso, la Plataforma Leales.org ha querido dar un paso más en el beneficio de los animales y ha creado un algoritmo que oculta el contacto de las publicaciones de gatos en adopción y gatos encontrados.

"Además, permite que las protectoras que lo deseen puedan desactivar este algoritmo de seguridad, el cual se suma al de Reyes, San Juan y Navidad; con la intención de ocultar el contacto en vísperas de esas fechas", explican desde Leales, antes de añadir "en este caso, el algoritmo mostrará el contacto del gato en adopción o encontrado, a partir del 3 de noviembre; mientras tanto los santeros tendrán que conformarse con ver un cartel de alerta".

Sea como sea, Leales recuerda que a través de su web cualquier ciudadano puede buscar o publicar gratuitamente su animal perdido o encontrado, en acogida o adopción. Y será difundido en más de una treintena de Ayuntamientos, más de una veintena de medios de comunicación y más de medio centenar de páginas y grupos animalistas de más de 10 redes sociales. Todo ello a más de 30 idiomas y con publicaciones de más de 20 países, señalan en la plataforma animalista.