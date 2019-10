Todos contra el juego

La Fundación Adsis, la única asociación que afronta a nivel regional el análisis y la lucha contra la ludopatía, reivindica hoy, Día Nacional Sin Juegos de Azar, medidas para enfrentar la progresiva adicción y la caída en ella de una población cada vez más joven. Entre las acciones que exige a las administraciones públicas están la eliminación total en los medios de comunicación de la publicidad de las casas de apuestas online y el establecimiento por ley de una distancia mínima entre los locales y los centros educativos.

Desde el Centro especializado Aluesa de Adsis han iniciado una campaña de recogida de firmas con el objeto de lograr esas dos reivindicaciones. Y una tercera no menos importante: "Que el Registro General de Interdicciones de acceso al juego (RGIAJ) regule la entrada de las personas inscritas a los salones recreativos y casas de apuestas para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a que les sea prohibida la participación en las actividades de juego".

Respecto a la publicidad y la cercanía a los colegios entienden los expertos que "resultan especialmente negativas las consecuencias del fenómeno de difusión sin control de un juego potencialmente adictivo, que refuerza la idea de que jugar-apostar es inofensivo y no presenta riesgos. Y, sobre todo, cómo ello afecta a la población adolescente y joven".

Óscar Lorenzo Lorenzo, psicólogo y coordinador de Proyectos de Fundación Adsis Canarias, valora: "La adicción comportamental -sin sustancias- más significativa y que mayor número de atenciones provoca es la del juego patológico, comúnmente conocido como ludopatía -bingo, casinos, máquinas tragaperras, apuestas online y otros juegos de azar-. Se ha incrementado notablemente la presencia de pacientes jóvenes atendidos porque presentan un trastorno por videojuegos, categoría recientemente añadida por la OMS, que incluye videojuegos y juego online".

Adsis -entidad sin ánimo de lucro que, desde hace más de 50 años, trabaja con personas en situaciones vulnerables- aporta datos. Así, "el 6,4% de la población está afectada por las adicciones sin sustancias y en concreto por la del juego en sus diferentes manifestaciones. Distribuidas entre jugador patológico (1%); que presenta un problema (1%) o en riesgo (4,4%). Y lo más alarmante: la población que reconoce haber jugado o apostado más de dos veces en los últimos doce meses a juegos de azar está en el 76%. El hecho de que sean practicados por cerca del 80% y casi un 2,5% presente trastornos en este sentido nos pone ante un grave problema de salud pública".

También hay cifras alarmantes en Canarias: "A partir del 2013 hemos observado como el perfil del jugador se juveniza, Era un adulto/a de más de 40 años, habitual de máquinas tragaperras, casinos y casas de apuestas, así como una mujer, asimismo mayor de 40, que juega fundamentalmente al bingo. Ahora es un joven, de entre 13 a 30 años, que lo hace online, a la ruleta y las apuestas deportivas. Estas se han convertido en un fenómeno familiar. Según nuestros datos casi un 33% de los y las jóvenes canarios/as presentan riesgo y adicción a videojuegos; 19% a internet, sobre todo a redes sociales y YouTube, y un 17% a móviles, especialmente a mensajería instantánea.

Urgen a la aprobación de un nuevo reglamento

FEJAR, la federación que aúna a asociaciones que luchan contra las ludopatías, no quiere que la sociedad "se acostumbre a que menores se inicien en la práctica del juego de azar, principalmente en las apuestas, sin que exista concienciación, prevención y educación". Aprovecha el Día Nacional Sin Juegos de Azar para pedir "la fuerza de la unión y ejercer presión al Gobierno central y a los autonómicos para demandar una regulación que ponga nuevas normas a los juegos de azar". En el Archipiélago hay censados 37 locales de apuestas deportivas, 21 bingos y 8 casinos. El Ejecutivo regional plantea limitarlos. Más allá del decreto de 2014 que establece un máximo de 95 locales y que no puedan estar a menos de 50 metros (300 los recreativos) de centros no universitarios, además de prohibir la presencia de menores con un control a la entrada. Pero lo cierto es que entran y, además, juegan. Óscar Lorenzo apunta: "El patrón de jugador clásico ha cambiado, ya no son personas de más de 45 años sino jóvenes rondando los 20 con los mismos problemas económicos o laborales". Y concluye: "Entre las causas que propician la adicción hay factores personales como buscar sensaciones y emociones fuertes, pero los más importantes son la educación y los ambientes sociales en los que juego y apuestas están bien vistos. Los jóvenes lo ven como un fenómeno para ganar dinero rápido y fácil".

Las cifras