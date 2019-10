El 45% de las víctimas de acoso escolar han perdido amigos o están solos

Un estudio sobre el acoso escolar realizado por Disney, así como las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR, concluye que el 45% de las víctimas manifiesta que ha perdido amigos a causa de la situación que se ven forzadas a vivir. De ellas, además, el 22% manifiestan estar solas, sintiéndose con menos apoyos para afrontar el problema. El informe, incluido en el Programa Activa tu poder, analiza los roles y las reacciones ante el bullying en los centros educativos de niños de entre 10 y 12 años.

Esa sensación de soledad, además, se hace todavía más acusada en el caso del ciberbullying, teniendo en cuenta la especial vinculación o incluso dependencia de jóvenes y adolescentes a las redes sociales. En este caso, el porcentaje de chicos y chicas afectados que expresan haber perdido amigos o sentirse solos aumenta hasta el 65%.

De estos datos de un nuevo informe sobre el acoso escolar se desprende la necesidad de seguir incidiendo o propiciando un mayor apoyo de los compañeros a las víctimas de acoso, aún insuficiente debido probablemente a la mayor violencia ejercida sobre los acosados en algunos casos, y a la mayor implicación de los colegios en atajarlos, por otro.

Por otro lado, según la última encuesta realizada por Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR entre los casi 10.000 niños que cada año son objeto de las acciones de prevención contra el acoso escolar en más de 200 centros de toda España, el 80% de los alumnos cree que la movilización de los compañeros es la medida más eficaz para frenar al acosador.

Los nuevos estudios sobre la situación del acoso escolar en España evidencian, no obstante, que el apoyo de los compañeros a los chicos y chicas que lo sufren en las aulas sigue siendo, según afirman las víctimas, reducido, ya que solo alrededor del 20% manifiesta sentirse apoyado.

Conscientes de este problema, Fundación Mutua y Disney suscribieron una alianza el pasado año para, por un lado, intentar favorecer un mayor apoyo a las víctimas de acoso escolar por parte de sus compañeros y, por otro, trabajar sobre los más pequeños para prevenir que surjan estos comportamientos en el futuro.

Fruto de este acuerdo es la iniciativa Activa tu poder, por el que muchos de los personajes del universo Disney son los protagonistas de una serie de iniciativas en sus redes sociales y canales de televisión en los que invitan a los jóvenes a tomar una nueva actitud de oposición al acoso escolar.

Ahora, coincidiendo con el nuevo curso, Disney y Fundación Mutua Madrileña ponen en marcha una nueva acción en sus redes sociales en la que, a través de un vídeo, se puede ver a niños y niñas de un colegio madrileño adoptando diferentes roles -acosadores, acosados y testigos- y enfrentándose a esas actitudes.

Esta iniciativa será trasladada a los más de 200 colegios españoles sobre los que actúan cada año en el programa de prevención contra el acoso escolar que, de forma conjunta, vienen desarrollando desde 2015, de forma que pueda servir de reflexión y debate entre niños y adolescentes. La iniciativa podrá verse en Disney Channel a partir del mes de diciembre.

El primer vídeo de la iniciativa Activa tu poder, en el que personajes Disney inspiraban a la acción a los testigos de las situaciones de acoso, llegó a través de la televisión al 63% de los niños de entre 4 y 12 años de España (2,7 millones) y al 45% de las amas de casa con niños (1,9 millones). En el conjunto de las redes sociales de Disney y Fundación Mutua Madrileña, el vídeo acumula dos millones de visualizaciones.

Benjamín Ballesteros, psicólogo y director de programas de ANAR, confirma la importancia de la implicación de los compañeros en defensa de las víctimas de acoso escolar: "De todas las acciones en los centros para prevenir y proteger a las víctimas, la más eficaz es la implicación de los compañeros testigos puesto que sin su apoyo el agresor se queda solo y se logra evitar que un problema de convivencia se convierta en acoso".

Supuesto acoso en la ULL

La Asociación Canaria de Estudiantes muestra su "preocupación por la inacción de la ULL en el caso de acoso de un profesor a una alumna". Para ACE "la Universidad de La Laguna debe tomar todas las medidas de carácter disciplinario que la legislación universitaria permita dada la gravedad de los hechos". En opinión de ACE "la actitud de la Universidad de La Laguna durante todo este proceso ha sido indigna de una institución de su calibre y totalmente reprobable". ACE recuerda: "La denunciante se puso en contacto con el Vicedecanato y la Unidad de Igualdad de la ULL sin recibir más respuesta que de la de que lo dejara pasar hasta que le pusiera las notas para que no le afectara a sus calificaciones". El colectivo se plantea "¿cómo puede ser esa la respuesta frente a un caso de acoso tan sangrante?" Para ACE "es evidente que el protocolo falló y debe ser revisado para evitar que vuelvan a repetirse esos errores". Asimismo, exigen a la ULL "que tome todas las medidas de carácter interno contra el profesor que correspondan dada la gravedad de los hechos probados en la sentencia e iniciar un expediente disciplinario. Hasta que eso no se lleve a cabo el alumnado de la ULL no podrá estar seguro de que la Universidad no tolera ni un solo caso de acoso". Por último, "la ACE anima a todo el alumnado, profesorado y personal de administración y servicios de la ULL a denunciar los casos de acoso que sufran. Nos comprometemos a apoyarles y acompañarles".