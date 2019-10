"Aquí dentro llueve más que fuera"

de la instalación del Camino de Las Mantecas

Nayara es natural de Gran Canaria, Ayelén de El Hierro , Berto de La Palma, Miguel, del Norte de Tenerife, y Federico del Sur de esta última isla. Los tres primeros son usuarios de residencias para estudiantes de la ULL. Los otros dos viven en pisos. Pero todos ellos, consultados por EL DÍA, coinciden en una cosa: hay que reformar las instalaciones alojativas de la universidad por "obsoletas y anticuadas". Y, sobre todo, el Parque de las Islas porque, aseguran divertidos, en el edificio ubicado en el Camino de las Mantecas "llueve más dentro que fuera y viene el invierno lagunero".

Alberto Dieter Graeff, también estudiante y portavoz de la AEULL, corrobora lo anterior: "Los compañeros dicen en tono de broma que tienen que abrir los paraguas dentro de las residencias. Y es verdad". La reforma, según los primeros interesados, "debe ser integral y no solo arquitectónica que también porque hay goteras por todos lados, humedades y espacios que parecen más propios de un paisaje de guerra que de una residencia universitaria".

Hace 32 años que fue inaugurada el Parque de las Islas en el Camino de las Mantecas, muy cerca del Campus de Guajara, el de la expansión de la Universidad de La Laguna. Ya ha pasado mucho tiempo. Demasiado.

Ese curso, añaden los chicos, "un total de 85 estudiantes no renovaron la estancia porque ya era imposible mantener una oferta mínima en cuanto a calidad si no se invierte en la reforma". No es solo una cuestión del mal estado de las habitaciones o las zonas comunes. También hay críticas a la comida: "No hay una dieta equilibrada ni comida natural en el catering. Muchos azúcares y un perjuicio a lo que es un derecho. Porque hay que cumplir con lo de mens sana in córpore sano y la comida es un elemento fundamental".

Pero las carencias no se centran solo en el Parque de las Islas porque "en el Campus de Guajara hay goteras casi en cualquier lado. Desde las aulas de la Facultad de Económicas al Aulario General".

"Mobiliario de laboratorio que lleva décadas sin renovarse. O mesas y sillas con muchos años de uso y que ya han dejado hace tiempo de ser ergonómicas y anatómicas, salvo que se trate de anatómicas forenses", valoran los estudiantes con humor.

Dentro del listado de necesidades en Infraestructuras que la Universidad de La Laguna ha dado a conocer a la Consejería de Educación hay que incluir también, aunque se trata de un objetivo a más largo plazo por su elevado coste, la construcción de dos nuevos edificios para las facultades de Medicina, dentro de Ciencias de la Salud -cuyas clases se imparten en barracones provisionales desde hace 50 años- y de Educación -distribuida en tres sedes-.

Alberto Dieter valora: "En Medicina tenemos uno de los cortes de nota más exigentes de España a la hora de acceder a la carrera y luego pasan cosas como la de dar las clases en barracones. El inmueble iba a ser destinado a centro de salud y se cedió por parte de Educación de manera provisional. Y ha durado cincuenta años". Y respecto a Educación: "La facultad está desperdigada entre el Campus Central, Ciencias de la Educación como tal y la histórica Torre de Químicas".

Los propios residentes en la Residencia Parque de las Islas resumen para concluir: "Problemas de electricidad, caída de cascotes y hasta algunas zonas apuntaladas. Ese es nuestro panorama diario. Aunque uno se acostumbra, ya es hora de afrontar una reforma integral que el edificio pide porque ya no puede dar más de sí. Y dentro vivimos personas".