La consejera de Sanidad denuncia que ha recibido "un diluvio de insultos"

"Desde el primer segundo me han sometido a un diluvio de críticas, descalificaciones y, lo que es peor, de insultos a mi persona". Esto escribió ayer en su perfil de Facebook la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, en un comentario que titula: "Reflexión responsable sobre la OPE de Sanidad". Cruz no precisa quién o qué colectivos la han insultado dentro de un texto en el que sí aclara por qué el nuevo equipo de la Consejería, pese a las críticas de los sindicatos, aún no ha comunicado las fechas de las 107 convocatorias por desarrollar de las ofertas de empleo público (OPE) pendientes y decisivas para reforzar el personal sanitario.

"Sé perfectamente lo que significa prepararse unas oposiciones y a lo que se renuncia para llegar a conseguir esa ansiada plaza pública", comienza matizando la responsable de Sanidad, para continuar: "El equipo anterior, en abril de 2019 en Mesa Sectorial, entregó un documento en el que estableció unos tiempos estimativos de examen (fechas concretas y fechas en franjas de meses). Este documento no establecía las fechas de las fases anteriores a los exámenes, obviando que el momento procesal para realizar el examen debe indicarse conforme dicta el procedimiento".

Cruz viene a explicar que las fechas que dio el anterior gabinete de José Manuel Baltar no servían de nada si no se desarrollaba, como así ocurrió según Cruz, todo el trámite administrativo de nada menos que 107 convocatorias de oposiciones. "Esta fijación previa de tiempos estimativos de examen cobraría sentido si después de abril de 2019 se hubieran impulsado las acciones que llevan a determinar las fechas de exámenes". Sin embargo, la actual consejera aclara que desde que se produjo esta declaración de intenciones "no se publicó ninguna convocatoria, a pesar de haber fijado la realización de hasta 20 exámenes en el último cuatrimestre del año". "Tampoco los sindicatos denunciaron en este tiempo esta inacción, pretendiendo que por generación espontánea se llegara a convocar exámenes sin tener la lista de los presentados", añade.

Tensión con los sindicatos

Las críticas de Teresa Cruz se producen en un contexto de tensión con los sindicatos, sobre todo después de que en la última Mesa Sectorial, celebrada el pasado miércoles, los representantes de los trabajadores de Sanidad plantaran a la consejera y su equipo. Los sindicatos mayoritarios (UGT, Cemsatse y CCOO) abandonaron la reunión tres horas después de su comienzo al no percibir una disposición clara de la Consejería de Sanidad a dar respuesta a sus demandas. Los sindicatos solicitaron que se cumplieran los acuerdos concretados en mesas sectoriales celebradas a principios de año con el anterior equipo de la Consejería, demandas que no se encontraban en el orden del día fijado, pero que "preocupan" a estas organizaciones sindicales y cuya respuesta necesitaban "para continuar la negociación".

El problema, según escribió ayer Cruz en su Facebook, es que "la falta de impulso" en las fases previas a la convocatoria de examen "ha ocasionado una expectativa en las potenciales personas aspirantes que nunca debió producirse". Según detalla, si se hubiera dado el supuesto de que permaneciera el equipo de Baltar, "se darían las mismas circunstancias en las que no se pueden celebrar 20 exámenes, cuando no se han convocado 20 procesos selectivos con carácter previo".

Ya el pasado sábado, EL DÍA publicaba una entrevista con Francisco Artiles, director de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud -es decir, integrante del equipo de Teresa Cruz Oval-, en la que aseguraba, entre otras cosas, que le parecía "irresponsable" que los sindicatos "se levantaran de la mesa", y menos por temas que no estaban incluidos en el orden del día. "Se decidía algo muy relevante, que eran las bases de convocatoria de facultativos especialista de área y auxiliares de enfermería, plazas que están en riesgo de caducar si no se convocan antes del 12 de diciembre. Me parece irresponsable que pusieran por delante otras cuestiones que no estaban en el orden del día en perjuicio del motivo que les había llevado allí", señaló Artiles.

Sobre este extremo, la responsable de Sanidad del Gobierno de Canarias enfatiza: "Para convocar 20 exámenes en el último cuatrimestre de este año, las convocatorias debieron publicarse el año anterior o a principios de este año, tal y como han hecho los servicios de salud de las comunidades que celebran exámenes este año".

Teresa Cruz Oval concluye dejando claro que "está abierta al diálogo" con los representantes de los trabajadores y que espera que en los próximos días se puedan solventar "todas las diferencias" que se han generado en este proceso negociador para "evitar que caduque la OPE del 2016" y con ello dejar de alimentar "la precariedad y eventualidad" de los profesionales.