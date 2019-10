Canarias se suma a la 'revolución blockchain'

La tecnología blockchain ha vivido una década directamente ligada a la aparición de las criptomonedas. Su primera aplicación práctica fue la creación del Bitcoin, la divisa alternativa al dinero que nació con el fin de hacer desaparecer a los bancos centrales de la ecuación de la economía capitalista. Paradojas de la vida, es el sector de la banca el más interesado en incorporar este conjunto de tecnologías a su actividad, iniciando una transformación digital del negocio al entender que su relación con los clientes ha cambiado para siempre. No está en el monedero la revolución que esta tecnología traerá a medio plazo en la vida cotidiana, sino en el cambio de cómo nos relacionamos.

En un mundo cada vez más complejo y digitalizado, la sociedad se enfrenta al reto de la cuarta revolución industrial. Las personas se relacionan cada vez más, a cualquier hora del día, con programas informáticos, asistentes virtuales. La pantalla es el canal de comunicación universal de este comienzo de siglo y ante estas nuevas soluciones, también aparecen nuevos problemas. Garantizar la identidad de la persona que solicita un servicio, poder disponer en todo momento y lugar de los datos registrados, o encontrar los participantes de una transacción. La seguridad alimentaria es el ejemplo más relevante. Aplicar esta tecnología permite encontrar los participantes de una infección alimentaria en minutos en lugar de semanas. Blockchain incorpora elementos de seguridad y encriptación de serie, evitando los añadidos que deben de incorporarse a todos los sistemas informáticos.

Pioneros en Canarias

El pasado martes, la Cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna (ULL) celebró su primer evento, un seminario dirigido a profesionales de entidades públicas y privadas con el fin de encontrar nuevas aplicaciones de este conjunto de tecnologías en el mercado canario. José Luis Roda, director académico de la cátedra, recalcó la oportunidad de colaboración que surge en este momento en el que "la ULL puede aglutinar la experiencia práctica, la formación de alumnos en informática y los proyectos que ya han realizado algunas empresas con esta tecnología". Open Canarias, implantada en ambas provincias del Archipiélago, es la primera empresa europea, y tercera en el mundo, que ha desarrollado una blockchain de contratación pública con esta tecnología. El Gobierno de Aragón eligió su propuesta con el fin de transformar su licitación pública en un proceso más transparente, seguro y trazable. "Los licitadores no saben que están utilizando blockchain al registrar sus propuestas, tan solo detectan que el servicio no se bloquea en el último minuto y que pueden consultar el estado del proceso en todo momento", indica Carlos Rodríguez, ponente en la jornada y director de Estrategia y Desarrollo de la empresa.

Aunque a evolución de esta tecnología está adelantando todas las previsiones realizadas y actualmente hay más demanda de soluciones que proveedores capaces de desarrollarlas, su utilización en Canarias ha estado durante muchos años ligada a las criptomonedas y, por lo tanto, a su especulación. Amodica, la Asociación de Monedas Digitales de Canarias, creada ante el interés creciente que generó ganar dinero especulando con criptomonedas como Bitcoin, no tiene actividad en la actualidad. Empresas que ofrecían cursos y asesoramiento en inversión en criptodivisas, no tienen actividad en este ámbito desde hace meses. Sin embargo, otras, como Canarias Bitcoin en Gran Canaria, siguen ofreciendo este tipo de formación regularmente.

Blockchain no permite ganar dinero únicamente especulando con criptodivisas, también ofrece financiar nuevos proyectos empresariales creando una Oferta Inicial de Moneda. Como si fuesen reyes del medievo, una organización tiene ahora la capacidad de "acuñar" sus criptodivisas y conseguir financiación con la que iniciar un nuevo proyecto. Startups como la grancanaria OneUp, creadora del miniflotador inteligente que recientemente se ha desplegado en la playa de Las Canteras, y Marachain, que facilita el intercambio seguro de documentos aprovechando esta tecnología, lo han intentado sin éxito.

Los mayores logros conseguidos en las Islas en la utilización de esta tecnología se alejan de las criptomonedas y se acercan a sus principales ventajas: seguridad, trazabilidad y transparencia. La startup desarrolladora de soluciones informáticas X-Net Software, ganadora en la última edición del premio Emprendedor XXI Canarias impulsados por Caixabank, está utilizando esta tecnología para "garantizar la seguridad y trazabilidad en el control horario, de obligado cumplimiento para todas las empresas", destaca su director José Manuel Ramos. La plataforma de financiación participativa, permitiendo a cualquier persona realizar pequeñas inversiones en empresas, Adventureros, con sede en Tenerife, desarrolla blockchain en el sector financiero "proporcionando más seguridad y oportunidades a los inversores", recalca Yael H. Oaknín, directora y cofundadora. Esta tecnología es transversal a cualquier ámbito de negocio que requiera seguridad, incluso los juegos. La creadora del videojuego Fornite se ha embolsado aproximadamente 2.700 millones de dólares gracias a la compra de elementos cosméticos del juego: ropa, o apariencias de los personajes. Un negocio que está bajo la sospecha de las trampas en los juegos con el fin de obtener mayores ingresos. TripleOGames, la startup creada en Tenerife por Isidro Quintana, tiene el ambicioso proyecto de revolucionar este negocio utilizando blockchain para que los jugadores puedan ganar dinero directamente sin necesidad de utilizar una tienda de objetos digitales.

Oportunidad para las Islas

La ultraperiferia no es un handicap para frenar el desarrollo de solcuiones con esta tecnología en Canarias. "No puedo asegurar que sea determinante para mejorar la situación en Canarias, pero lo cierto es que facilita todas las gestiones que implica trabajar a distancia cuando se quiere disfrutar de buen clima y calidad de vida, como se vende en las Islas", destaca Rodríguez. Respecto a la capacidad local de desarrollar este tipo de soluciones, diferentes entidades privadas, así como públicas de Tenerife, entre ellas el puerto capitalino, están interesadas en dar sus primeros pasos de programas piloto. Las universidades y centros de formación en las islas, como la Escuela de Organización Industrial, están capacitando a técnicos y ejecutivos ante la elevada demanda actual de profesionales. "Hay mucha demanda y en ocasiones nos sentimos como el Athlétic de Bilbao, creamos cantera que otros acaban fichando y acaban emigrando", lamentó durante la celebración del seminario Antonio Estévez, director de investigación y desarrollo en Open Canarias. "Blockchain es una tecnología de trastienda, que más temprano que tarde se acabará incorporando en el día a día. Aunque no nos demos cuenta que la utilizamos, nos aportará seguridad y transparencia", recalca Rodríguez.

Soluciones que aporta blockchain