Las sanciones por la 'ley mordaza' generan en Canarias 10,2 millones

Por faltar el respeto a policías se tramitaron 1.412 denuncias en 2018

El hallazgo por los policías de una china (trozo de hachís), un medio pollo (dosis de cocaína), la navaja escondida en el coche o en un bolsillo, así como enfrentarse al agente por no querer identificarse, son situaciones casi cotidianas en muchos lugares. No ocupan grandes titulares en los medios, pero, a veces, se desconoce el volumen de dinero que pueden generar para las arcas del Estado. Canarias fue en 2018 la cuarta comunidad autónoma en la que, en base a la teoría de las estadísticas del Gobierno central, recaudó más dinero por la imposición de multas a ciudadanos que cometieron infracciones graves o leves. Estas sumaron 17.573 denuncias, que conllevan una cuantía global de más de 10.204.000 euros. Casi un 80% de ese dinero procede de sanciones por consumir o tener drogas.

En estos casos los agentes aplican la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, llamada popularmente ley mordaza. Las islas superan a comunidades con más población, como Madrid, tanto en infracciones como en dinero recaudado. En dicha región peninsular, los funcionarios denunciaron 16.419 casos y las multas ascendieron a 8.878.517 euros. La provincia de Las Palmas aventaja a la de Santa Cruz de Tenerife, con diferencia, en asuntos tramitados y en las cuantías por sanciones. En las islas orientales, los policías nacionales, guardias civiles, policías locales o el Cuerpo General de la Policía Canaria detectaron 10.840 casos, que generaron, en teoría, 6.381.312 euros para el Estado. Y en las occidentales hubo 6.733 expedientes, por los que miles de ciudadanos debieron pagar 3.822.803 euros.

Las regiones que ocupan el podio en esta clasificación son Andalucía (92.000 infracciones y multas por 54, millones), Comunidad Valenciana (26.005 casos y 16,4 millones) y Galicia (15.573 asuntos y 10,8 millones). En 2018, en Canarias hubo 12.839 actas por tenencia o consumo de droga, que generaron 8.189.375 euros para Hacienda. En Las Palmas hubo el doble de casos que en Santa Cruz de Tenerife. En la provincia oriental la recaudación ascendió a más de 5,4 millones, mientras que en la occidental llegó a 2,7 millones. Esta infracción grave es la estrella, sin duda alguna.

La desobediencia y resistencia a la autoridad, no querer identificarse o dar datos falsos a los policías ocupan el segundo lugar en el Archipiélago, con unos 1.200 casos, que se sancionaron con 690.000 euros. En este capítulo también existen más episodios en Las Palmas, pero se percibe mayor equilibrio interprovincial (622 actas en las islas orientales y 576 en las occidentales). La tercera infracción grave más habitual consiste en portar armas prohibidas, con 726 expedientes, que generaron al Estado 435.259 euros. En este apartado, Santa Cruz de Tenerife superó a Las Palmas, con 401 actas y 325, respectivamente. Las peleas callejeras y otras alteraciones del orden obligaron a las fuerzas de seguridad a levantar 620 denuncias, que se tradujeron en 370.707 euros en multas. En las islas occidentales hubo 327 actas y en las orientales, 293.

El artículo 37.04 de la ley mordaza hace referencia a las faltas de respeto a los agentes de la autoridad, que está considerada como una infracción leve. Durante el 2018, en Canarias se levantaron 1.412 denuncias por este motivo, con unas sanciones que llegaron en total a 164.000 euros. En Las Palmas se contabilizaron 744 asuntos, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife fueron 668. En el pasado ejercicio únicamente se levantó una infracción tipificada como muy grave en todas las islas. Ocurrió en Santa Cruz de Tenerife y estuvo relacionada con la manipulación inadecuada de objetos peligrosos. Unos 81.832 euros debió ingresar el Estado por la perturbación de la seguridad en actos multitudinarios en la Comunidad, tras la remisión a la Subdelegación del Gobierno de 136 actas.

Por impedir a autoridades, funcionarios o empleados públicos hacer sus funciones, los policías actuaron 27 veces, por las que los denunciados debieron abonar casi 16.000 euros. Las fuerzas de seguridad denunciaron en las Islas a siete personas por obstaculizar la actuación de los servicios de emergencias. Las cuantías económicas aplicadas a tales hechos ascienden a poco más de 4.200 euros. En 2018 tan solo se denunció a una persona por solicitar servicios sexuales en la calle, cerca de espacios frecuentados por menores o con riesgo para la seguridad vial. Por dicha infracción grave, la sanción fue de 601 euros. Hasta cuatro actas se levantaron en 2018 por impedir las inspecciones en empresas y los cuatro denunciados debieron pagar más de 2.400 euros en total. Otras dos personas fueron sancionadas por utilización indebidamente uniformes de las fuerzas de seguridad. Y cinco ciudadanos no colaboraron en el esclarecimiento de delitos, según las estadísticas, por lo que se les aplicaron sanciones que suman más de 3.000 euros.

Hasta 95 denuncias por hacer 'botellón'

Hasta 28 ciudadanos fueron multados en Canarias por plantar marihuana en lugares visibles. Las sanciones alcanzaron los 35.222 euros en total. Ocho propietarios o encargados de locales acabaron denunciados por tolerar el consumo de droga en tales espacios. Cada uno tuvo que pagar 750 euros, según los datos del Gobierno. Carecer de registros o no efectuar las comunicaciones oportunas en determinadas actividades económicas supuso la apertura de 58 actas (36.000 euros). Treinta personas se atrevieron a aportar datos falsos para obtener documentaciones relacionadas con la Ley de Protección de la Seguridad Privada (17.400 euros). En media docena de casos los agentes denunciaron que les hicieron fotos que les podían poner en peligro a ellos o a sus familias. En las estadísticas de Interior también figura que 13 ciudadanos cometieron actos contra la indemnidad sexual o exhibicionismo. Como infracción leve, todas ellas debieron abonar 1.100 euros. La ocupación de casas o edificios en el Archipiélago provocó la tramitación de 87 sanciones, con una cuantía global que superó los 9.300 euros. Cinco ciudadanos no tomaron suficientes medidas de seguridad para preservar sus permisos de armas o explosivos. Casi 50 vecinos provocaron daños en bienes muebles o inmuebles públicos. Las multas sumaron poco más de 17.000 euros. Por no respetar las vallas o precintos colocados por las fuerzas de seguridad hubo 4 denuncias. Abandonar o dejar sueltos a animales potencialmente peligrosos obligó a intervenir a los agentes en 32 casos (3.751 euros). La práctica del botellón en calles o plazas se saldó en toda Canarias con unas 95 multas.