Francisco Artíles: "Me parece irresponsable que los sindicatos se levantaran de la mesa"

Francisco Artiles, director de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, actuó el pasado jueves como representante de la Consejería de Sanidad en la Mesa Sectorial. En dicha reunión los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y Cemsatse) decidieron abandonar la mesa de negociación al dudar del cumplimiento de los compromisos pactados con el equipo de gobierno anterior. Una actitud que para Artiles demuestra "irresponsabilidad" y "perjudica" a los trabajadores.

Visto lo ocurrido en la Mesa Sectorial del pasado jueves, ¿Qué valoración realiza al respecto?

Veo que es perjudicial para los intereses de los empleados. Se decidía algo muy relevante que eran las bases de convocatoria de Facultativos Especialista de Área (FEAs) y auxiliares de enfermería, plazas que están en riesgo de caducar si no se convocan antes del 12 de diciembre. Me parece irresponsable que pusieran por delante otras cuestiones que no estaban en el orden del día en perjuicio del motivo que les había llevado allí.

Ellos comentan que no podían seguir negociando sin saber qué iba a pasar con esos acuerdos, ¿cuál fue su respuesta?

En todo momento hemos mantenido que los acuerdos adoptados en Mesa Sectorial, que sean jurídicamente y legalmente aplicables, se iban a respetar y eso es lo que les trasladamos de nuevo. Porque esto no ha sido una declaración nueva, se ha hecho de forma reiterada. Ellos aludían a un supuesto acuerdo de la celebración de las OPE de forma descentralizada, en particular a lo que refiere a los FEAS. Pero no fueron capaces de indicar dónde estaba recogido ese acuerdo. Los decretos que convocan las OPE de 2016 y 2017, establecen que su ejecución es centralizada, por lo que, pretender que sea descentralizada no es posible.

Cuando se refiere al tema jurídico entiendo que se refiere a esta reivindicación en concreto, ¿el resto sí se podrían cumplir?

Aduce también que vamos a cambiar las bases. Pero las últimas bases negociadas en agosto se referían a Técnicos Sanitarios y Pinches. Es evidente que no son categorías equiparables a los facultativos especialistas... tenemos un grupo ahora que tiene un currículum con cátedras, doctorados, etc. Unos méritos que en las bases ya aprobadas no son iguales.

Teniendo en cuenta los puntos del día, se tendría que haber llevado a la Mesa Sectorial del jueves, ¿no?

Exactamente. Por eso me parecía contradictoria la amenaza de levantarse si no tratábamos previamente esas cuestiones porque precisamente el marco de diálogo es la Mesa. Que eviten el diálogo levantándose nos parece contradictorio con sus propias pretensiones.

¿Se van a sentar de nuevo con ellos?

Nosotros no nos hemos levantado.

El abandono de la mesa de negociación ¿puede bloquear que esa convocatoria de FEAS?

Ya en 2018 la OPE de 2015 caducó y se perdieron una serie de plazas que eran necesarias, precisamente de FEAS y no hubo revuelo. No vi a los sindicatos movilizándose ni pidiendo cuentas al anterior equipo directivo. La Mesa se ha celebrado en tiempo y forma y vamos a continuar con la tramitación. Cuestión distinta es que ellos mantengan su interés en bloquear la OPE 2016 y quieran obtener su caducidad impugnándola, pero eso es algo que tendrán que decidir ellos mismos, no nosotros.

En todo caso, ¿creen que pueden sacar la convocatoria antes del 12 de diciembre?

A pesar de todos los impedimentos que nos están poniendo, creemos que sí. Quedan trámites administrativos por cumplir pero la gente de la Dirección General está trabajando a destajo para sacarlo adelante. Y no solo eso, también para sacar antes de final de año una OPE para 2019.

En agosto aseguran que se puede cumplir ese calendario de la OPE y de repente ven que no, ¿con qué se encuentran para determinar dicha imposibilidad?

Las fechas de un examen es el último paso de un proceso selectivo. Yo no puedo poner una fecha a los exámenes de la OPE si previamente no he convocado el proceso y en las Mesas Sectoriales que celebró el anterior director, se indicó expresamente que eran fechas indicativas. Si en abril, además de decir esas fechas, inmediatamente convoca, habría opciones de celebrar en el último cuatrimestre de este año. Pero si en abril da una fecha y durante el resto de meses se paraliza todo, celebrar exámenes es materialmente imposible.

¿Desde abril hasta que ustedes llegaron no se hizo nada?

No hubo ningún impulso para procurar que este último cuatrimestre hubiera algún examen. Nosotros estamos corriendo ahora para poder cumplir con el calendario de convocatoria que sí que es algo novedoso.

El equipo actual, cuando aterriza en la consejería, ¿conoce este calendario o lo hace a posteriori?

Lo que conocemos cuando llegamos es de boca del anterior equipo. Esto no fue uno de los temas que específicamente se comunicaron. Lo conocimos posteriormente.

Los sindicatos achacan a este equipo no haber hecho un esfuerzo mayor para sacar adelante las OPE en las fechas planteadas, ¿qué opina al respecto?

Para que las fechas previstas se hubiesen podido cumplir, tendrían que haberse convocado como muy tarde en febrero y marzo y eso no ha sido así.

Pero luego está el ejemplo de enfermería, fisioterapeutas y matronas que, en dos meses, se consiguió sacar adelante.

Efectivamente. Pero supuso que el equipo de técnicos y el resto de funcionarios realizaran jornadas de trabajo de 10 y 12 horas diarias. Un esfuerzo inusual que no se les puede exigir que repitan.

Tienen planteado aprobar nuevas plazas para 2019, ¿esas plazas podrían de alguna manera añadirse a las de la OPE extraordinaria que están en fase de convocatoria?

Podría pasar. Vamos a intentarlo.

La consejera trabajará "hasta la extenuación"

"Voy a estar hasta la extenuación luchando para sacar adelante la Oferta Pública de Empleo (OPE)". La consejera de Sanidad, María Teresa Cruz Oval, se comprometió así, en declaraciones a medios en el Foro Encuentro de Líderes, organizado por El Día y Radio Club Tenerife, con los trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) afectados por el nuevo retraso de sus exámenes. En este sentido, afirmó que todo su equipo trabajará "contra reloj" para poder convocar y hacer exámenes de todas las categorías en la OPE extraordinaria. Una macro-ope que integra plazas aprobadas en 2016, 2017 y 2018, además de las de Estabilización de Empleo Temporal. La consejera hizo especial hincapié en la necesidad de no perder las 1.039 plazas de Facultativos Especialistas de Área (FEAS). Unas plazas que aprobaron en 2016 y que se caducarán el próximo 12 de diciembre -al haberse cumplido tres años- si no se convocan antes. "Vamos a contrarreloj y no es de recibo que, a esas personas que llevan mucho tiempo preparándose unas oposiciones, se les tenga que comunicar quien ha permitido que esa OPE no salga adelante, que se pierden", afirmó Cruz Oval haciendo referencia al gesto de los sindicatos mayoritarios en la pasada Mesa Sectorial. La consejera hizo alusión asimismo, al índice de temporalidad en el Servicio Canario de la Salud (SCS) que, actualmente, roza el 35%, aunque varía según la Gerencia.

"Estamos hablando de que 3 de cada diez trabajadores están en situación de eventualidad, por lo que el problema es serio y necesitamos la colaboración de todos", indicó la consejera. Asimismo mostró su compromiso de convocar OPE anuales los próximos cuatro años "si hay disposición presupuestaria y tenemos tasa de reposición aprobada por parte del Estado".