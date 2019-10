El Diputado del Común investiga el abandono de mayores en los hospitales

Unas 120 personas solo en Tenerife ocupan camas hospitalarias a pesar de estar dadas de alta

El Diputado del Común ha abierto una investigación de oficio a raíz de una noticia publicada en este periódico bajo el título 120 enfermos, abandonados en los hospitales de Tenerife". Y es que el abandono de personas -pacientes geriátricos en su mayoría- en los hospitales públicos de Canarias provoca una situación que, como remarcó el Diputado del Común, Rafael Yanes, no solo atenta contra la dignidad de "nuestros mayores", sino que también tiene implicaciones en el propio funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (SCS).

En este sentido, la Diputación del Común canaria, va a a solicitar un informe a la Consejería de Sanidad para que le confirme cuántas personas con alta médica permanecen en los hospitales canarios y los motivos por los que no se les ha derivado a un centro sociosanitario.

Asimismo, solicita conocer si la Administración tiene algún plan o medidas previstas para resolver este problema por el que aproximadamente un centenar de personas se encuentran en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria ocupan camas hospitalarias aun cuando el médico les ha dado el alta. El último requerimiento realizado a la Consejería de Sanidad es saber si ha tenido algún tipo de contacto a este respecto con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. "Se está produciendo una situación contradictoria", insistió Yanes. En este sentido, el Diputado del Común hizo alusión a que, mientras hay pacientes esperando a ser operados y no pueden por no existir camas libres para su ingreso, otros ocupan un espacio que no es el que requieren. "Son personas que no deberían estar en un hospital si no en un geriátrico, y están ocupando camas mientras otros no pueden acceder a la cirugía", insistió, que sentenció que esta situación está "afectando a la atención sanitaria". Asimismo recordó que "el Gobierno tiene la obligación de contestarnos".

Una cifra que va fluctuando

El número de personas abandonadas en los centros va fluctuando debido a los fallecimientos y nuevos ingresos. De hecho, ha habido ocasiones en las que, solo en el Hospital de La Candelaria, este grupo de pacientes se ha llegado a contar en centenares. El pasado septiembre se contaba aproximadamente 50 personas en esta situación en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y otras 70 en el Hospital de La Candelaria.

La relación con la escasez de plazas sociosanitarias es clara. Se estima que en solo en Tenerife faltan más de 1.500 plazas sociosanitarias, cifra que supera las 5.000 cuando se habla del total necesario en la región, según lo dispuesto en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, elaborado por el anterior equipo de gobierno. Tenerife cuenta en estos momentos con 20 centros de titularidad pública destinados a la residencia de las personas mayores (dotados de unas 800 plazas en total), 19 centros de día (400 plazas) y tres servicios de ayuda a domicilio.