Adela Cortina señala que el rechazo a los pobres es "un desafío de la democracia"

La catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia Adela Cortina ha analizado en la ULL la aporofobia, el rechazo a los pobres, como ponente en las Jornadas de Otoño de la Cátedra Cultural Javier Muguerza.

En el Aula Magna del Campus de Guajara la experta ha calificado esa tendencia como "un desafío a la democracia". Cortina incide en que determinadas causas biosociales inducen al cerebro humano a la xenofobia. Ello sería el origen de todas las fobias que atenazan a las personas. Sin embargo, la experta no cree en el determinismo: "Tener una tendencia no implica tener que seguirla. Decidimos qué tendencias queremos cultivar y cuáles no, gracias a la facultad que nos da la libertad".

Previamente, la rectora de la ULL, Rosa Aguilar, ha recordado que el foro cobra este año un significado especial por el fallecimiento de Javier Muguerza.