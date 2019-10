Los sindicatos sanitarios plantan al gobierno y amenazan con una huelga general en 15 días

Los sindicatos mayoritarios de la Mesa Sectorial de Sanidad (UGT, CEMSATSE y CCOO) han abandonado la reunión tres horas después de su comienzo al no percibir que la Consejería de Sanidad tenga la disposición de escuchar sus demandas, entre las que se encuentran varios acuerdos concretados en mesas sectoriales previas y con el anterior equipo de Gobierno.

Tras abandonar la mesa, los sindicatos han amenazado al Gobierno de Canarias con ir a la huelga general en 15 días si no se les propone una solución con la que se puedan cumplir los acuerdos de Mesa Sectorial.

Según los sindicatos, los representantes de la Consejería no habrían dado seguridad de que se vayan a cumplir varios acuerdos como la de desvinculación de las listas de contratación del Decreto 74/2010 o que se expanda la carrera profesional al personal no estatutario. "No ha venido la Consejera de Sanidad ni la Directora del Servicio Canario de la Salud", afirma Francisco Bautista, secretario general de UGT, que insiste en que el representante que acudió, el Director de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, Francisco Artiles, "no ha tomado ninguna decisión". Según Bautista, Artiles habría vinculado el cumplir estos acuerdos con la posibilidad de que los próximos Presupuestos Generales de la comunidad lo permitieran.