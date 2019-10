Una canaria recauda fondos para investigar el cáncer que se llevó a su hija de 4 años

Melania Brito Betancor es una joven lanzaroteña de 28 años que impulsa una campaña en internet para recaudar fondos que contribuyan a a la investigación del neuoroblastoma, el cáncer infantil más frecuente, más raro y menos investigado. Un tumor muy agresivo que se llevó el pasado julio a su pequeña de cuatro años, Yenedara, tras ocho meses de lucha contra la enfermedad.

Melania muestra una fuerza sorprendente porque ha sufrido mucho y en poco tiempo. Aclara al respecto: "Es mi hija la que me la ha transmitido porque era una luchadora". En noviembre del año pasado la niña comenzó a desarrollar unos bultos en el cuello y fue trasladada a Las Palmas -donde su madre residió todo ese tiempo- para quedar ingresada.

"No se nace con esta enfermedad -apunta Melania-, sino que todos tenemos las células y en unos casos se despiertan. Le pasó a mi hija". Yenedara pasó, afirma su madre, "por todos los tratamientos, de quimio a radio, una operación y un autotrasplante y se quedó en el último, la inmunoterapia, porque recayó y el tumor se inmunizó a todo. Se fue el 28 de julio".

Melania reconoce: "Hay momentos mejores y peores, pero lo hago por ella. Le pregunté qué quería hacer al volver a Lanzarote y me dijo: ayudar a los demás niños. Es lo que intento. Quería ser maestra pero con la enfermedad cambié a enfermera". La campaña busca "recaudar fondos para investigar más a fondo el neuroblastoma, que afecta al sistema simpático, y no dejar que llegue la recaída porque entonces no hay nada que hacer". El objetivo económico es lograr 50.000 euros, explica Melania, "destinados a la Asociación NEN, de Tarragona, que impulsa la investigación sobre estos tumores y cuenta con proyectos en diez hospitales del país. Los hacemos los papás y el mío se llama La Estrellita de Yenedara".

Melania no tiene más hijos pero, asegura, "quiero y lo voy a intentar". Todo lo hace por su pequeña Yenedara -nombre guanche de Tenerife que "me gustó", dice-. Tiene "una página web en construcción" pero invita a a contactar por Facebook e Instagram.

Su llamamiento en redes lo deja muy claro: "Les invito a seguir ayudando. Necesitamos más niños estrellas en la tierra y menos pequeñas estrellas en el cielo". Todo por la estrellita Yenedara.