La red se llena de críticas a una concursante de Masterchef Celebrity: "no la puedo soportar"

Dicen los que entienden de televisión que esta está siendo una de las ediciones más tranquilas de Masterchef Celebrity. Aunque normalmente es un programa totalmente "blanco" que no destaca por sus broncas en las ediciones pasadas siempre había un concursante que daba más la nota o que se enfrentaba más con el jurado propiciando momentos de televisión únicos. Sin embargo la edición de este año, mucho más "plana" no está destacando por sus concursantes. Eso siempre y cuando exceptuemos, claro está, un nombre que sí destaca por encima de todos los demás: el de Vicky Martín Berrocal.

En las últimas semanas han sido decenas las personas que han utilizado las redes sociales para criticar el modo de cocinar de esta conocida diseñadora de moda. "Por fin alguien le canta las 40 a Vicky Martín Berrocal", afirmó hace días una usuaria de Twitter muy respaldada en las redes después de que la famosa viviera un enfrentamiento en el programa. "No puedo cuando habla Vicky Martín Berrocal" , apuntaba otra. Lo cierto es que lo bueno que tiene esta participante en el programa es que aquí no se trata en ningún caso de un programa en el que la votación del público sirva para algo más allá de para conseguir fama posteriormente. No hay ninguna prueba que se decida por el televoto. La palabra siempre, en este caso, la tiene el jurado.

Masterchef se ha conseguido convertir en los últimos años en le programa más rentables para Televisión Española. Cuando la cadena pública decidió adaptar en nuestro país el formato a buen seguro no iba a ser consciente del éxito que iba a tener. Masterchef llegó a España en pleno "boom" de otros programas de cocina que estaban triunfando en todo el mundo y consiguió colocarse en pocos días en la lista de los programas más vistos.

El éxito fue tal que TVE (en horas bajas desde hace años), no lo quiso dejar pasar y decidió redoblar sus esfuerzos con el formato, que pasó de tener una única edición de personas anónimas a contar con tres. A la de cocineros "amateurs" en los últimos año se han unido los concursos de niños y aquellos en los que participan famosos y que han conseguido que deportistas como Saúl Craviotto lleguen a ser conocidos y queridos por el público general.

De hecho esta edición de personas famosas (que este año cumple su cuarta temporada), es la más vista de todas y consigue en no pocas ocasiones ser el programa con el "minuto de oro".