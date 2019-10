María Luisa Carcedo: "Hay que adaptar la ley del tabaco a la nueva realidad"

A menos de un mes de unas elecciones generales, la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo (Asturias, 1953), conversa con EL PERIÓDICO.

El último brote de listeriosis de Andalucía fue el más letal registrado en España. ¿Qué lecciones hemos aprendido?

Puso en evidencia la necesidad de la vigilancia epidemiológica. La listeria es una enfermedad de declaración obligatoria desde el 2015, pero necesitamos un sistema más ágil, así como establecer mecanismos más rápidos con los servicios asistenciales para tener una información muy fidedigna de lo que está sucediendo en los centros sanitarios. También espero que el sector se haya sensibilizado acerca de los autocontroles en empresas.

El medicamento antitabaco vareniclina, de la marca Champix, estará dentro de la cartera de medicamentos. ¿Por qué se ha elegido este y no los parches y chicles de nicotina, como también piden los médicos?

Se ha demostrado la eficacia de la vareniclina y, dentro de los productos para dejar de fumar, es con el que se ha avanzado más, no solo por su efecto terapéutico, sino también en el ámbito de las negociaciones con los laboratorios. Eso no quiere decir que se descarte incluir el resto.

¿Es partidaria de que se incluyan chicles y parches sí o no?

Yo no estoy en condiciones aún de decir nada porque estamos en fases muy previas de estudio. En todo caso, los chicles y los parches tienen nicotina, no son un producto similar que supla el efecto que tiene la vareniclina. Ya veremos.

¿Apoya prohibir el tabaco en el coche y en todas las terrazas, sin excepción?

Tenemos que modificar la ley por varias razones. La primera, por la aparición de varios productos y dispositivos -vapeo, calentamiento, cigarrillo electrónico- que antes no existían y que en unos casos llevan tabaco y en otros no. Pero son nuevos dispositivos muy atractivos para los jóvenes y nos preocupa enormemente que contribuyan al hábito de fumar. A algunos de estos dispositivos sí se les puede aplicar la ley, pero es difícil a aquellos que no llevan tabaco. Insisto en que hay que adaptar la ley a las nuevas realidades y estudiaremos si es necesario ampliarla en algunos espacios. Actualmente, las terrazas tienen que reunir determinados requisitos -que haya corriente de aire, por ejemplo- para que se pueda fumar en ellas. Si no, está prohibido.

Pero no se respeta la ley.

Por eso insistimos en que hay que cumplir las leyes, que establecen con claridad cuándo se puede fumar en terrazas. En otros espacios lo estudiaremos.

¿España subirá el precio de las cajetillas de cigarrillos?

No es un melón abierto.

Pese al real decreto ley 7/2018 para restablecer el acceso universal a la salud, aún hay casos de exclusión sanitaria. ¿Cuándo estará listo el reglamento?

Está pospuesto porque el real decreto se estaba tramitando como proyecto de ley cuando se disolvieron las cámaras. Habíamos identificado algunas medidas que convendría matizar. No obstante, España es un país que no se caracteriza, precisamente, por no tener sanidad universal, sino más bien lo contrario.

Algunas entidades denuncian que todavía hay casos en que se les cobran las urgencias.

No conozco los casos de cada comunidad, pero no son esos los contenidos de nuestra legislación. Pocos países pueden igualarnos en atención sanitaria.

¿El Ministerio de Sanidad hubiera prohibido el festival de pseudoterapias celebrado en Balaguer (Lleida)?

El Ministerio de Sanidad no tienen competencias para que en un sitio debatan algo; el ministerio tiene competencias para la calificación ?o no- como sanitario de un centro, sea público o privado. Ahora estamos trabajando en nuevo real decreto donde se establezca con claridad que los centros que se dedican a hacer pseudoterapias no pueden llamarse sanitarios porque no pueden asegurar que curan. Nos preocupa el uso de determinadas sustancias o prácticas -la homeopatía, el MMS- que supuestamente curan y que llevan al paciente a abandonar tratamientos que sí tienen evidencia científica. La ciudadanía debe saber que eso no cura una enfermedad: no existe evidencia y hay sobradísimas en contra de que no tienen valor terapéutico.

¿Vetaría la escolarización de los niños no vacunados?

Si hubiera un descenso en la cobertura de la vacunación, sí. Pero España es uno de los países con mejor cobertura. Nuestra tasa de vacunación es del 97%, y llevamos tres años con una certificación de la OMS que prueba que no tenemos casos de sarampión ni rubeola de origen.