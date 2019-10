Alumnos de árabe, sin profesor a mes y medio del inicio del curso

Un grupo de alumnos de cuarto de árabe inscritos en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Santa Cruz de Tenerife sigue sin clase un mes y medio después de iniciado el curso. Según sus portavoces "por no haber sido contratado el profesor imprescindible para completar la plantilla".

Explican que "la estructura de la enseñanza del árabe, hasta el curso pasado (2018-2019) era un profesor contratado a jornada completa que solo podía impartir 4 cursos; los tres de los iniciales básicos y uno de intermedio que iba rotando por año; es decir, un curso 4º, al siguiente, 5º y al otro, 6º. Eso se traduce en que cada tres años vuelve a impartirse el primer curso de intermedio".

Entre otras consecuencias del sistema, apuntan, "está el que doce años después de instaurarse las clases de árabe no ha terminado aún ni una sola promoción". Hay 81 matriculados en los tres centros de Canarias: Tenerife (40), Gran Canaria y Lanzarote.

Prosiguen los afectados: "Después de una campaña presión que incluyó, entre otras acciones, una petición en change.org -apoyada por unas 250 firmas- conseguimos que este año se impartan en teoría 5 cursos de árabe: 3 de básico (1º, 2º y 3º) y 2 de Intermedio (4°=B1.0 y 5°= B1.1)".

Los alumnos se reunieron en febrero de este año con el entonces director territorial de Educación, Ángel Recuenco, "ante la incertidumbre de que no se impartiera 4º en este 2019-2020. De ahí salió su promesa de un estudio para la viabilidad". El 28 de marzo de este año, continúa el relato, "se nos comunicó oficialmente que el 4º curso de árabe había sido aprobado por la Consejería y en junio, cuando se abrió el plazo, nos matriculamos sin problemas igual que en septiembre". Para poderse impartir los cinco cursos, añaden, "la Consejería sabía, al aprobar el 4º curso, que debía contratar a un segundo profesor para quedar en plantilla dos de árabe". En este sentido, "entró a trabajar la profesora titular, la de jornada completa, para dar los tres cursos de básico y 5º. Para 4° no se contrató a nadie. Cuando preguntamos el porqué nos dijeron que no encontraban alumnos matriculados en 4°".

Los afectados "escaneamos los resguardos de las matrículas y los enviamos a la nueva directora general de Personal, Marisol Collado. Hace unos días varios compañeros se reunieron con ella y les dijo que se ocuparía".

María, David y Arabia visitaron EL DÍA en representación de sus compañeros (una decena de matriculados). Aseguran: "Hay alumnos en los cinco cursos entre 18 y 65 años con múltiples motivaciones para estudiar árabe desde la inquietud personal a la necesidad profesional.

Aclaran: "Desde primeros de septiembre sabían, tanto la dirección de la EOI como la Consejería, que había una docente, la que impartió árabe el año pasado, disponible para entrar como segunda profesora que podrían asignar a 4º. Aun así, no la contrataron".

Por si fuera poco, "el pasado día 8 la profesora titular dimite y el 11 la consejería contrata por convocatoria extraordinaria a la docente que estaba esperando a ver si la llamaban como segunda".

Concluyen: "Han mantenido al curso de 4° sin profesor hasta hoy y es incomprensible. La Consejería no da explicaciones coherentes y parece que intenta ahorrarse el sueldo de un docente el tiempo que les convenga. Y pagamos una matrícula por nueve meses de clase".