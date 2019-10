Siete de cada 10 docentes isleños de FP critican la orientación en Secundaria

Siete de cada diez docentes de Formación Profesional en Canarias cree que no es correcta la orientación que se ofrece actualmente en los centros de Enseñanza Secundaria del Archipiélago. El dato se extrae del informe titulado La situación actual del profesorado de FP en Canarias, elaborado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

El estudio está dirigido a estos profesionales para conocer cuales son sus necesidades y en el mismo se han cumplimentado un total de 726 encuestas.

Un 73% de esas personas encuestadas que imparten clases en las aulas canarias está bastante o totalmente en desacuerdo con la afirmación de que la orientación hacia la FP que se lleva a cabo en los centros de Secundaria funciona adecuadamente.

Resulta significativo ver que asimismo son cuatro de cada diez personas las que están totalmente en desacuerdo con esta afirmación.

Otro dato elocuente del estudio refleja que tres de cada cuatro docentes de Formación Profesional creen que los centros en los que ejercen no cuentan con recursos y equipamientos adecuados para poder desempeñar su labor.

Anpe Canarias, el sindicato mayoritario en la enseñanza no universitaria del Archipiélago, considera que esta realidad "repercute negativamente en el sistema educativo público", motivo por el cual reclama "más medios para estas enseñanzas y más y mejor oferta formativa para la actualización de los docentes". El sindicato insta a priorizar estas enseñanzas. "Si queremos que la Formación Profesional sea palanca de cambio en las Islas tenemos que dejar de tratarla como si fuera la cenicienta de la educación", subraya Pedro Crespo, presidente de Anpe.

La organización valora que la Consejería haya realizado el estudio partiendo de la premisa, como señala su introducción, de la importancia de conocer el punto de vista de los docentes, ya que "la calidad de cualquier sistema educativo está directamente relacionada con la de su profesorado", pero considera "inaceptable" que el 75% esté "bastante o totalmente en desacuerdo" con los recursos y equipamientos para desempeñar su función". "La FP tiene un alto contenido práctico y no podemos permitirnos estos déficits", advierte Crespo.

Más de la mitad de los docentes considera que los principales impedimentos para su desarrollo profesional son "la inexistencia de una oferta adecuada de formación, la incompatibilidad con el horario laboral y la falta de incentivos para participar en actividades".

"Llevamos años insistiendo en estas problemáticas -valora Crespo- y hemos demandado a la Consejería que actualice la formación, además de tener en cuenta necesidades y horarios. No se valora que muchos centros de FP son nocturnos", puntualiza Crespo.

A ello se une que la consideración general es que los currículos no están actualizados, algo relacionado, a juicio de Anpe, con el escaso tiempo para realizar otras actividades más allá de la docencia o las tareas burocráticas.

El informe concluye con una serie de recomendaciones. Cabe destacar la necesidad de reflexionar sobre estancias formativas en empresas para el profesorado de Formación Profesional o adecuar la oferta formativa a las necesidades y demandas. También adaptar los horarios de los centros al programar actividades. Y mejorar la orientación hacia la FP en los centros de Secundaria.

"Una prioridad en el presente y el efuturo"

Pese a los datos negativos, el 90% del profesorado encuestado está satisfecho con su trabajo y casi el mismo porcentaje, si pudiera volver a decidir , elegiría ser docente. Sin embargo, no se sienten valorados, especialmente los de FP. Al respecto, Pedro Crespo valora: "La vocación mantiene los niveles de calidad en nuestros centros, pero urge más apoyo. El 65% cree que la profesión docente no está bien valorada y el 61% piensa que el profesor de FP no tiene la misma consideración que los de otras etapas educativas.". A pesar de las dificultades, destaca la encuesta el buen clima escolar de los centros y apuestan por la formación con independencia de los obstáculos. Se sienten bastante o muy preparados tanto en contenidos como en metodología y en las prácticas de sus módulos profesionales. El 89% ha participado en alguna actividad de desarrollo profesional los últimos meses, señala el estudio. Anpe considera que la FP debe ser prioridad para cualquier gobierno: "En el mundo actual y futuro, en constante cambio, la tónica es y será la exigencia de nuevas capacidades por las empresas. Los empleos morirán o se reinventarán al tiempo que surgen otros. En ese cambio de paradigma la FP debe jugar un papel innovador y dinámico. Se trata de mejorar la empleabilidad del alumnado a través de la FP; que pueda cursar dos o tres ciclos formativos y tener más opciones en su vida laboral".