Encuentra un champiñón 'siamés' de casi cuatro kilos

Con el comienzo del otoño empieza a ser frecuente encontrar aficionados a la búsqueda de setas en los montes de España. Entre estas personas, una de las más habituales y experto conocedor del medio rural es el exminero Jeromo Mejido Miranda, de Bello (Asturias), quien en uno de sus habituales recorridos por los monte de Cardeo en Llanos, se encontró un ejemplar de considerables dimensiones. Se trata de una especie de champiñón de dos cuerpos enlazados en un mismo pedúnculo. A la hora de pasarlo por la báscula, el hongo arrojó nada menos que tres kilos y ochocientos gramos.



La magnitud de la pieza encontrada sorprendió a Mejido Miranda, que en temporadas pasadas había conseguido ya alguna seta de cerca de dos kilos, con lo que su último hallazgo duplica el peso de las anteriores. Con respeto a la naturaleza de la seta,el exminero considera que puede ser comestible, pero antes de atreverse a cocinarla, pretende recabar la asesoría de los entendidos en la materia para no sufrir sorpresas desagradables.



"Sea buena o no, la alegría que me dio encontrar una pieza de este tamaño no me la va a quitar nadie", aseguró el exminero, destacando que "también me da más fuerzas para volver al monte a buscar más setas en esta época del año, que es la más adecuada".