Sanidad 'rompe' el calendario prometido para las oposiciones

Parte de la plantilla lleva 10 años sin consolidar su plaza

Los sanitarios canarios han vuelto a sufrir un batacazo que retrasa una vez más su posibilidad de consolidar una plaza fija en el Servicio Canario de la Salud (SCS). Y es que, al menos hasta principios de 2020 no se empezarán a celebrar los primeros exámenes de la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2019. Es decir, entre cuatro y seis meses más tarde de las fechas prometidas en marzo de este año.

Porque el calendario presentado a los sindicatos por la Consejería de Sanidad en aquel entonces no tenía en cuenta el tiempo real que se tarda desde que se convoca un proceso selectivo -momento en el que los candidatos presentan candidaturas- hasta que se consensúa una fecha. Un periodo de tiempo que puede demorarse entre seis y nueve meses, dependiendo de la agilidad de la Administración sanitaria.

Las plazas ofertadas (7.198) pertenecen a un total de 107 categorías y, de ellas, el 25% ya han acometido su respectivo examen (Enfermería, Matronas y Fisioterapeutas). La gestión de este examen, realizado el 12 de mayo, es un rara avis, tanto porque se anunció antes la fecha de la convocatoria como por el titánico esfuerzo que la Dirección de Recursos Humanos tuvo que realizar para poder gestionar los trámites en tan solo dos meses.

La imposibilidad de acometer este calendario supone que los profesionales se enfrenten a demoras para realizar sus respectivos exámenes de entre cuatro, seis y hasta nueve meses con respecto a las fechas presentadas por el exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, a los sindicatos. A ojos de los opositores esto supone un nuevo retraso que se suma a la década que ha pasado desde que se convocaron las últimas oposiciones en Canarias, pero lo cierto es que desde la Dirección General de Recursos Humanos no se ha dejado de trabajar.

Los sindicatos han manifestado en diversas ocasiones el precario estado en el que se encuentran los trabajadores de la sanidad pública. La gestión de recursos humanos en el SCS durante los últimos años ha derivado en que tres de cada diez trabajadores no cuenten actualmente con una plaza fija (aunque la cifra de temporales e interinos llegó a rozar el 60% el año pasado). Esta temporalidad se debe, entre otras cosas, a la nula tasa de reposición establecida durante la crisis y a que las últimas oposiciones sanitarias culminaron casi 12 años después de anunciarse.

Por esta razón, el nuevo escenario evoca en los representantes sindicales y los trabajadores temor ante la posibilidad de volver a revivir lo ocurrido con las oposiciones de 2007. No obstante, la Consejería de Sanidad ahora ha presentado un calendario que considera más "real" y que plantea una continuidad en la ejecución de la posición. En este sentido, Sanidad ya ha convocado nueve procesos selectivos (Técnicos Especialistas Sanitarios, Auxiliares de Farmacia y Pinche) y tiene previsto convocar antes de final de año las 44 especialidades de Facultativos Especialistas de Área (FEAS) y Auxiliares de Enfermería.

La historia de esta OPE 2019 se remonta a noviembre de 2017, cuando el equipo liderado por José Manuel Baltar planteó unir las convocatorias de examen de Canarias con las del resto de comunidades en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) De esta forma se daría respuesta a las necesidades del servicio, se proporcionaría condiciones atractivas al personal del SCS y, al mismo tiempo, se evitaría el temido efecto llamada. En esa reunión sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, salvo el de establecer unas fechas orientativas de examen en el primer semestre de 2019. Con la moción de censura en el Gobierno Estatal, nunca se volvió a mencionar.

Paralelamente, la Consejería de Sanidad trabajaba para culminar el proceso de oposición más tedioso de todos los que emanaron de la OPE 2007: la de enfermería. La publicación oficial se realizó en diciembre del 2018. El 26 de diciembre el Gobierno autonómico anunció la esperada macro-ope. Una convocatoria de plazas públicas que sumaría todas las aprobadas hasta la fecha (pertenecientes a 2016, 2017, 2018 y la OPE adicional) y que permitiría consolidar los puestos de 7.189 trabajadores en 107 categorías profesionales. Sin mucho tiempo para estudiar -la convocatoria se publicó el 8 de marzo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)- y con una velocidad administrativa inusitada hasta la fecha, el 12 de mayo de 2019 se presentaron a un nuevo examen 10.265 enfermeros, matronas y fisioterapeutas para cubrir 1.280 plazas.

Más exámenes en octubre

Según el calendario prometido por la administración de Baltar, los exámenes de esta OPE 2019 se retomarían el 20 octubre para los pinches; continuarían el 27 del mismo mes para otras siete categorías que integraban, entre otros, los técnicos especialistas en radioterapia y laboratorio. El 11 de noviembre se examinarían los médicos de familia y parte de los FEAS, y las pruebas culminarían el 1 de diciembre con otras cinco categorías entre las que se encontraban los pediatras.

Pero desde que se anunció el calendario hasta que entró el nuevo equipo de gobierno, no se preparó nada más. En este nuevo escenario, la actual conseja de Sanidad, María Teresa Cruz Oval, ha decidido retrasar varias convocatorias en beneficio de las de FEAS, ya que si no se convocan antes de que acabe el año, las plazas podrían perderse. En este sentido, la convocatoria de estos 44 procesos selectivos se comunicará antes del 12 de diciembre. Y, aunque no se ha establecido un calendario con fechas concreta de exámenes -porque Sanidad primero debe conocer el número de aspirantes que se presentarán- los exámenes puede demorarse aproximadamente entre cuatro y nueve meses desde que se haga pública la convocatoria.

Temor al 'efecto llamada'

A pesar de que la intención de la convocatoria de estas oposiciones siempre fue la de coincidir con otras comunidades para evitar el efecto llamada, el retraso en la convocatoria derivará en que los exámenes se hagan a destiempo en los distintos puntos de la geografía española. Por esta razón, el secretario general de UGT, Francisco Bautista, teme que se vuelva a reactivar dicho efecto.

Urge una reunión

Los sindicatos han solicitado una reunión urgente en Mesa Sectorial "para llegar a acuerdos". En este sentido, Bautista advirtió que "si no lo hacen, tomaremos medidas más contundentes". Algo en lo que también estuvo de acuerdo Levy Cabrera, secretario general del Sindicato de Médicos, que puso sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones.

Cronología de una macro-ope

2007 Junio. La Consejera de Sanidad, María del Mar Julios Reyes, publica en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la aprobación de una Oferta Pública de Empleo (OPE) que constará de 5.097 plazas.

2010 Junio. La OPE 2007 se reactiva tras tres años de concursos de traslados para convocar los primeros procesos selectivos relativos a las 43 categorías de Facultativos Especialistas de Área (FEAs).

2016 Enero. Los últimos aspirantes a las plazas ofertadas en el Servicio Canario de la Salud (SCS) en 2007, aproximadamente unos 30.000 enfermeros, realizan su examen para optar a 1.234 plazas públicas. Se achaca el volumen de opositores a un efecto llamada.

2017 Noviembre. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) establece un calendario de exámenes para que la autonomías realicen sus exámenes a la vez a principios de 2019. Canarias asume la necesidad de adherirse a esta convocatoria, a pesar de saber que lo hará "con dificultad".

Diciembre. El Consejo del Gobierno de Canarias aprueba una nueva oferta de empleo público para el SCS en 2017 que consta de 613 plazas. En el año 2016 ya se habían aprobado 507. Ninguna se convoca.

2018 Enero. El Consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, en el Foro Editorial Prensa Ibérica en Canarias afirma que el índice de inestabilidad en el SCS llega al 60% y muestra su intención de reducir este porcentaje hasta el 8% antes de 2021.

Diciembre. En tan solo dos días -coincidiendo con las fiesta navideñas- el Gobierno canario logra finalizar, doce años después, la OPE 2007 puliendo los últimos detalles de la oposición de enfermería. Al día siguiente, el Consejo de Gobierno anuncia la convocatoria de 7.189 plazas de consolidación en el SCS. Una macro-ope que suma las plazas convocadas en 2016 (507), 2017 (613), 2018 (565) y la OPE adicional (5.513), para más de 100 categorías.

2019 Enero. Crecen los rumores entre los profesionales del SCS en relación a la posibilidad de convocatoria de la OPE de enfermería el 12 de mayo. Aún hay ciertos sectores que no creen que se vaya a poder acometer a tiempo.

Marzo. El Gobierno de Canarias publica en el BOC la convocatoria oficial de las pruebas selectivas para enfermería, fisioterapeutas y matronas. La Consejería de Sanidad confirma la fecha de examen para el 12 de mayo haciéndolo coincidir con la convocatoria en varias regiones.

Mayo. La Consejería de Sanidad, días antes de la fecha marcada para el examen de las tres primeras categorías, muestra a los sindicatos un calendario con fechas de examen para 60 categorías. El calendario prometido propone que los exámenes posteriores al 12 de mayo se realicen a partir del 20 de octubre. Para el resto de categorías profesionales se propone un calendario orientativo de fase de oposición por trimestres durante 2020.

Julio. La socialista María Teresa Cruz Oval toma posesión como nueva consejera de Sanidad, en sustitución de José Manuel Baltar.

Agosto. Se publican las calificaciones de la OPE de Matronas. A su vez, Cruz Oval se reúne por primera vez en Mesa Sectorial con los sindicatos donde da garantías de la posibilidad de cumplir con el calendario de exámenes establecido por el anterior equipo de gobierno.

Septiembre. Se publican las calificaciones de la OPE de Fisioterapeutas. La Consejería anuncia la convocatoria de una Mesa Sectorial extraordinaria para trasladar las dificultades con las que se han encontrado a la hora de cumplir con los plazos legales establecidos y concretar un nuevo calendario con los representantes de los trabajadores.

Octubre. Varias semanas más tarde del anuncio de la Consejería de Sanidad, los sindicatos logran reunirse con el nuevo director general de Recursos Humanos del SCS. En esa reunión se pone de manifiesto las problemáticas en el cumplimiento del calendario prometido y se adjunta una nueva programación que tan solo refleja la convocatoria de la oposición, no del examen. En esta nueva programación se incluye un retraso en la convocatoria de los médicos de familia, pediatras, médicos de urgencia y médicos de admisiones para poder convocar primero las 44 subespecialidades de FEA. Si no se hiciera así, las plazas caducarían al haber pasado 3 años desde que se publicaron. Días más tarde se publica la convocatoria para las oposiciones de Técnico Especialista Sanitario, Técnico Auxiliar de Farmacia y Pinche, cuyo examen probablemente se lleve a cabo a principios de 2020.