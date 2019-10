Un 7,5% de los menores canarios reconoce haber apostado 'online'

Manifestaciones en los barrios donde se ubican de forma estratégica las casas de apuestas o intervenciones de la policía -también en Canarias- para hacer cumplir la ley que prohibe el juego a los menores. Las referencias a la opción por el azar online de los más jóvenes proliferan las últimas semanas y parecen indicar un aumento entre chicos con menos de 18 años. La estadística conocida, referente al año 2018, así lo apunta en el caso del Archipiélago. Juan Capafons, psicólogo y experto, ha liderado para el Gobierno de Canarias el trabajo Desenrédate, base de las conclusiones de este reportaje. EL DÍA dialogó con él.

Capafons valora la encuesta que incluye ese estudio. Realizada entre 4.000 jóvenes isleños arroja datos concluyentes. Entre ellos que unos 300, el 7,5% del total, confiesa que ha jugado alguna vez y el 2%, sobre los 80, que lo hace de forma habitual.

"Jugar es muy fácil y atractivo", valora el profesor de la ULL, y "en la consulta el 60% decía que podía ser divertido". Capafons, al respecto, es taxativo: "Entre los menores de edad es un delito a perseguir. No hay más". Ve similitudes con las tragaperras en los años 80 cuando "suponían la mayor tasa de ludopatía". A la pregunta de si prohibiría el juego contesta: "No, pero regularía al máximo la incitación". Para, dice, "conjugar los tres factores que confluyen: libertad, seguridad y salud"

Capafons añade: "Hay que acabar con el mensaje de prefiero que sepa hacerlo a que lo haga a escondidas. A un niño de año y medio no se le enseña a usar una navaja. Y a los siete no se bebe, no se fuma, no se juega y no se conduce. Pues igual el juego a los 15".

El psicólogo rechaza tópicos como que los vídeojuegos conducen a la apuesta online: "Eso es falso, pero es una obligación proteger a los menores. Investigar e incluso fiscalizar qué hace nuestro hijo cuando está conectado".

Porque, señala, "si los grandes ídolos, famosos o triunfadores en el deporte, son la imagen algo bueno tendrá apostar. Son teóricos triunfadores y los chicos los imitan. Hay que cortocircuitar ahí".

Además "los creativos son muy buenos y la publicidad, como ocurrió en su día con el alcohol o el trabado, de premio. Contra esas adicciones se ganó una batalla y también se ganará esta. Aunque vendan ambición e ilusión, algo muy atractivo. Todavía más en barrios deprimidos socialmente".

Capafons apuesta -figuradamente- "por la educación en los colegios pero también en casa. Y en el caso de menores por la intervención judicial y policial". Y cuando aparece la adicción "acudir al profesional". Entiende que "hay una sensibilización social positiva. Y un buen trabajo institucional de la Dirección de Salud Pública o los ayuntamientos".

Adsis: Cambio de perfil

Oscar Lorenzo es psicólogo y coordinador de proyectos de Fundación Adsis Canarias, la única asociación regional en el trato de las adicciones. Trabaja en y con ellas desde hace más de 50 años. Su centro Aluesa se ocupa desde hace casi dos décadas de pacientes y familiares. Lorenzo asegura: "Hemos constatado un cambio significativo en el perfil y el comportamiento de la persona adicta. En concreto en las afectadas por el juego patológico, coincidiendo con la legalización del juego online en España a partir de la ley 13/2011. A partir de 2013 ese perfil se juveniza. Era antes el de un adulto/a de más de 40 años que juega en máquinas tragaperras, casinos y casas de apuestas, así como una mujer mayor de 40 años que va al bingo. Ahora se trata de un jugador joven, de entre 13 a 30 años, que juega online a la ruleta y a las apuestas deportivas. Con un inicio temprano en la red".

"En este sentido, añade, en los centros educativos se detecta el incremento de menores de edad que empiezan a apostar precozmente. Las apuestas deportivas se han convertido en un fenómeno familiar. Y, siempre según nuestros datos, casi un 33% de los y las jóvenes canarios/as presentan riesgo y adicción a videojuegos, el 19% a internet, sobre todo a redes sociales y YouTube y un 17% a móviles, fundamentalmente a mensajería instantánea".

Aporta datos como los del Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los usuarios de juegos de azar en España. Arrojan que el 6,4% de la población está afectada por las denominadas adicciones sin sustancias y, en concreto, por la del juego en sus diferentes manifestaciones, distribuidas entre jugador patológico (1%), con un problema (1%) o en riesgo (4,4%).

Y lo más alarmante: la población que reconoce haber jugado o apostado más de dos veces en los últimos doce meses a juegos de azar está en el 76%. El hecho de que sean practicados por cerca del 80% y casi un 2,5% presente trastornos de juego "nos pone ante un grave problema de salud pública", resume Lorenzo.

El perfil prototípico actual de la persona adicta sin sustancias, subraya, "sigue siendo el de un varón en el 69,6% de los casos frente al 30,4% de mujeres y los grupos de edad más afectados descienden hasta la franja de los 25 a los 34 años. La situación laboral y económica es en su mayoría de personas con trabajo -aunque según se incrementa el nivel de patología aumenta el desempleo-, con unos ingresos de entre 601 y 1.500 euros".

"Y la forma mayoritaria de práctica del juego que lo convierte en potencialmente adictiva -prosigue Lorenzo- es la individual y aislada, las apuestas online (deportivas y ruleta). En la población adolescente predominan las adicciones a videojuegos en chicos y a mensajería instantánea y redes sociales entre las chicas".

Óscar Lorenzo concluye: "El programa terapéutico presenta una tasa de éxito al acabar el tratamiento del 82%, lo que nos permite lanzar un mensaje de esperanza a las personas afectadas".

Día nacional sin juego

El próximo día 29 el Centro Aluesa de Fundación Adsis se suma al Día Nacional sin juego y ha iniciado una campaña de recogida de firmas por tres reivindicaciones. En primer lugar que la inscripción en el Registro General de Interdicciones de acceso al juego (RGIAJ) regule, además de la prohibición a las apuestas online, bingos y casinos, el acceso de las personas inscritas a los salones recreativos y casas de apuestas "con el fin de dotar a la ciudadanía de una protección efectiva". Por otro lado, "la eliminación y prohibición total de la publicidad, en los medios de comunicación, de los juegos de azar y casas de apuestas online". Y, por último, "establecer legislativamente una distancia mínima entre los locales de apuestas y los centros educativos".

