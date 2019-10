Tenerife se tiñe de rosa

Tenerife dejará de ser blanquiazul por un día para teñirse de rosa y lo hará por una buena causa: hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que afectará a una de cada ocho mujeres en España a lo largo de su vida y en la que la detección precoz juega un papel muy destacado en la supervivencia de quienes la padecen.

Para concienciar a la población sobre la importancia que tiene la prevención de esta enfermedad, la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate) ha instalado 34 mesas por toda la Isla y también en La Palma. En dichas mesas se explicará cuál es la labor que desarrollan y se recaudarán fondos para poder comprar pelucas, sujetadores, prótesis, pagar los bonos de transporte de las pacientes que no tengan recursos para realizar los desplazamientos al hospital para recibir los tratamientos y hacer frente a las nóminas de sus trabajadores.

"Solo pedimos que nos sonrían y no que pasen a nuestro lado mirando el móvil", comentó ayer la presidenta de Ámate, María del Carmen Bonfante, durante la presentación de las actividades que se van a desarrollar este fin de semana en Santa Cruz con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Batería de acciones

Aparte de la instalación de las mesas de Ámate, el Ayuntamiento de Santa Cruz, los taxistas del municipio y entidades como Ecovidrio han preparado una batería de acciones para contribuir a la lucha contra el cáncer. Así, la alcaldesa santacrucera, la socialista Patricia Hernández, anunció que el Consistorio "ha cedido a Ámate una pared en la entrada del Viera y Clavijo para que diseñe un mural que contribuya a la concienciación y que será elaborado por un grafitero para llamar la atención de las más mujeres jóvenes, que desgraciadamente no están exentas de parecer esta enfermedad".

Además se instalarán iglús para la recogida selectiva de vidrio con colores rosa, una iniciativa que se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de Ecovidrio, y la carrera Santa Cruz Extreme, que se celebrará hoy, también se ha querido sumar a esta batería de acciones entregando una mochila durante la recogida de dorsales que se solidariza con la lucha contra el cáncer de mama. Otra de las iniciativas para sensibilizar a la población viene de la mano del colectivo del taxi, pues al 60 por ciento de los taxistas de la capital tinerfeña cambiarán hoy el ya tradicional polo azul de su uniforme de trabajo por otro rosa.

Asimismo, los profesionales de la Cooperativa de Radiotaxis Santa María aprovecharon este acto para hacer entrega de un donativo de 600 euros a Ámate. No obstante, este no fue el único gesto solidario que recibió la asociación pues también la alcaldesa de la capital tinerfeña anunció que en los presupuestos municipales del año que viene, aún pendientes de su aprobación en sesión plenaria, también vendrá recogida una ayuda que irá destinada a esta asociación.

Tras agradecer al Ayuntamiento y a los taxistas del municipio por contribuir a que la gente sepa que el Día Internacional del Cáncer de Mama, María del Carmen Bonfante quiso lanzar un "mensaje de esperanza", pues se trata de una enfermedad que si es detectada a tiempo, en el 90% de los casos se cura, de ahí la importancia de acudir a revisión.

Fachada del Ayuntamiento

Durante este fin de semana, la fachada del Ayuntamiento permanecerá iluminada de rosa para insistir en la concienciación sobre este tipo de cáncer, al igual que también se iluminará la fuente de La Fecundidad del Parque García Sanabria. "Santa Cruz quiere vestirse de rosa en solidaridad con las personas que han tenido o tienen cáncer de mama", explicó Patricia Hernández, quien añadió que sigue siendo primordial que la población sepa que la prevención y la detección precoz son los mejores aliados para mantener alejada esta enfermedad.

Sin miedo a ir al médico

La regidora santacrucera detalló que hay cientos de mujeres que no se realizan la mamografía cuando son citadas por el Servicio Canario de Salud (SCS), pues se estima que una de cada tres no acude a revisión: "Esa cifra podemos y debemos rebajarla con información y concienciación. No hay que tener miedo a ir al médico; al revés, nos tiene que asustar no saber cómo nos encontramos y no ir a las revisiones".

Según los datos publicados ayer por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama del SCS detectó el año pasado 427 cánceres de mama en un total de 87.568 mamografías realizadas a mujeres de entre 50 y 69 años de edad, por las que 3.499 pacientes fueron derivadas a centros hospitalarios de referencia para continuar su estudio.

Este programa va dirigido a 276.671 mujeres de entre 50 y 69 años de edad que viven actualmente en las Islas. La cobertura es del 100% en toda la Comunidad Autónoma y la participación se sitúa en torno al 75% de las mujeres citadas.

Esta patología ha crecido un 7,5% desde 2012 por lo que se ha convertido en la primera causa de mortalidad tumoral entre la población femenina y su pronóstico depende principalmente de la extensión de la enfermedad en el momento de la detección, por lo que realizar un diagnóstico precoz es una de las vías para mejorar las posibilidades de curación.

De hecho, numerosos estudios confirman la posibilidad de reducir la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres sometidas a detección precoz, en aproximadamente un 30% frente a las no estudiadas. El programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama cuenta con 10 unidades fijas y una unidad móvil que se desplaza por toda Canarias para llegar a aquellas zonas de difícil acceso con el objetivo de acercar el servicio a la población, promoviendo la detección precoz, acción que ayuda a reducir la mortalidad del cáncer de mama.

Además, es un programa de base demográfica, en el que se realiza la citación por carta personalizada a todas las mujeres censadas en los diferentes municipios, con día y hora para acudir a realizarse la mamografía. La exploración se repite cada dos años y, para reducir posibles errores en la lectura de las mamografías, son valoradas por dos radiólogos diferentes.

Diagnóstico precoz

El programa de diagnóstico precoz de cuenta con equipos digitales de radiodiagnóstico para mamografías, equipos que están ubicados en todas sus unidades, tanto fijas como móviles. Así, se trata de equipos de alta tecnología que permiten obtener una imagen de mejor calidad y con mayor capacidad de ajuste a la hora de hacer los informes, con lo que se reducen las proyecciones adicionales que en muchos casos hay que realizar a las mujeres para confirmar el diagnóstico. A ello hay que sumar que el sistema informático que posee permite al radiólogo contar con un software de apoyo a la lectura, lo que le aportará un mayor grado de seguridad en los informes a realizar.

En este sentido, la mamografía digital proporciona una mayor rapidez y seguridad en el diagnóstico y su almacenamiento en un centro de datos centralizado permite consultas a larga distancia con mayor facilidad con otros especialistas en mamografía o reducir el número de procedimientos necesarios de seguimiento.

Gracias al diagnóstico precoz y a los avances en el tratamiento oncológico, en los últimos años se ha conseguido disminuir la mortalidad por este cáncer, alcanzando actualmente una supervivencia del 90% a los cinco años. Esta enfermedad no solo afecta a las mujeres, los hombres pueden padecerla y en el 100% de los casos suele ser peor porque no toman medidas de prevención y cuando se dan cuenta de que la padecen, ya es tarde.

Las cifras