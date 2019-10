La Plataforma de Atención Temprana pide ficha financiera

La Plataforma de Atención Temprana de Canaria exige "una ficha financiera para la Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento regional en abril".

"Con eso, explican, se abría una puerta a la esperanza para los menores con algún trastorno en su desarrollo". Pero, añaden, "el anterior gobierno nos prometió 5,2 millones para Atención Temprana (AT) y el actual nos informa de que no han encontrado en los presupuestos ninguna partida para la AT".

Recientemente, valoran, "nos hemos reunido con las tres consejeras -Sanidad, Derechos Sociales y Educación- y nos dicen que difícilmente se podrán incluir en los presupuestos 2020 las partidas para la puesta en marcha de una Red Pública de AT que necesitan unos 9.000 niños de Canarias. No entendemos que no sea posible destinar 6,1 millones de euros a crear las 11 unidades de AT".