CCOO exige el pago del 1 y el 2 de septiembre del año pasado

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras "exige a la administración educativa que cumpla con la decisión de la Inspección de Trabajo de abonar la cotización de los días 1 y 2 de septiembre de 2018 al profesorado interino". La medida podría extrapolarse al inicio del actual curso "en el que la Consejería de Educación reiteró su error y no cotizó el 1 de septiembre a los docentes afectados". La denuncia plantea que a pesar de que el curso se inició el 1 de septiembre, el interino y en prácticas no pudo tomar posesión ese día al ser sábado y no fue dado de alta en la Seguridad Social hasta el lunes 3. "Una situación discriminatoria" para CCOO.