Las mujeres registran las tasas más elevadas de exclusión social

Seis de cada diez personas en Canarias viven en el límite de sus posibilidades (64%), con serias dificultades para llegar a fin de mes o para afrontar gastos imprevistos. Así lo recoge el IX informe El Estado de la Pobreza elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias) que cifra en 773.422 el número de residentes en riesgo de pobreza (36,4%), siendo las mujeres el colectivo que registra las tasas más elevadas de exclusión social.

La presentación del estudio, que coincide con la celebración hoy del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se llevó a cabo en la sede de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a cargo de Juan Carlos Lorenzo de Armas y Fernando Rodríguez García, presidente y vicepresidente de EAPN-Canarias, respectivamente, junto con la viceconsejera regional de Derechos Sociales, Gemma Martínez.

"No son cifras frías"

"Este informe analiza la situación en la que nos encontramos respecto a la pobreza y exclusión social, pero no estamos hablando de cifras frías, sino de proyectos de vida", indicó Juan Carlos Lorenzo. "Por lo tanto esto no es un mero diagnóstico, sino un medio para articular medidas".

Los datos, además de situar a Canarias en el vagón de cola nacional en cuanto a pobreza y exclusión social -solo por encima de Extremadura y Andalucía-, revelan una cronificación del problema en las Islas. No sólo no se logra reducir las grandes brechas de desigualdad, sino que se ha agravado en perjuicio de los grupos de personas más vulnerables de la sociedad canaria. "La brecha de desigualdad ha aumentado en 28 puntos.Podríamos decir que los que más ingresos tienen sufrieron una situación de crisis de 2 o 3 años, y los que menos llevan 9 años, aún no han salido de ella", afirmó el presidente de EAPN- Canarias.

Lorenzo de Armas hizo hincapié en que el 64% de la población canaria vive en el límite de sus posibilidades, con un 55,3% de los residentes con dificultades para llegar a fin de mes. "Estamos ante un nuevo perfil de una pobreza que, no siendo extrema, está más arraigada en la sociedad canaria, y lo peor, están estancados en una situación de la que no pueden salir", apuntó.

El informe sitúa a las mujeres como el colectivo más perjudicado y con ellas los menores que viven en su unidad familiar. El colectivo femenino registra las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social en todos los indicadores analizados, y una clara situación de deterioro. Todos los grupos sociales analizados, perdieron renta media en 2018, desde los mayores de 65 años ( 3,1%), personas que viven en hogares monoparentales (5,5%), mujeres (9,7%), personas ocupadas (13%), con educación superior (15%), y en desempleo (23,6%).

Aumento de la desigualdad

Otra de las conclusiones del informe es el aumento de la desigualdad territorial. "España se divide en dos mitades de muy distinta evolución: las regiones del norte conservan bajas tasas de pobreza frente a las regiones del sur que mantienen cifras extraordinariamente elevadas". En este contexto, Canarias ocupa una posición muy deficiente en la gran mayoría de los indicadores, "y aunque este año han habido mejoras en algunos indicadores, estas son insuficientes para sacar a la región de la cola", sobre todo en precariedad económica, vivienda, empleo y salud.

Los resultados del informe ponen de manifiesto que, a un año de que finalice el plazo, se hace patente el fracaso de la estrategia europea 2020. El compromiso de España en este sentido era reducir entre 1,4 y 1,5 millones de personas en situación de pobreza entre 2009 y 2019, "que no se va a cumplir" concluyeron.

Ley de Renta Ciudadana

La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, calificó de "una vergüenza", los datos de la pobreza en Canarias, al tiempo que anunció medidas a corto y medio plazo, en las que ya están trabajando desde su Consejería. Entre las mismas citó la aprobación de la Ley de Renta Ciudadana, que prevén tener a finales de año, y que será sometida a exposición pública. Asimismo reveló que en breve prevén aumentar la prestación canaria de inserción de 7.000 a 13.000 unidades de convivencia; además de rescatar subvenciones; e incluir la perspectiva de género en las convocatorias de ayudas sociales. Trabajan además en la Ley de Servicios Sociales que recogerá un catálogo de derechos sociales.

