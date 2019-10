Un pueblo canario con encanto, entre los que más conquistan Instagram

A veces sólo hace falta una escapada de un fin de semana fuera del ajetreo de la ciudad para recargar las pilas y dejar atrás el estrés. Si te animas a tomarte un merecido descanso ¡no necesitas ir muy lejos! En España tienes montones de pueblecitos con encanto, perfectos para una escapada romántica o unos días de relax en familia. En estos lugares, donde parece que se ha parado el tiempo, puedes pasear junto al mar o refugiado al abrigo de las montañas . Gracias a sus impresionantes paisajes, su cuidado patrimonio cultural y su rica gastronomía, estos pueblos mágicos son el refugio perfecto para desconectar. Es por eso que Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, ha decidido elaborar un ranking de los pueblos con encanto de nuestra geografía que más han capturado el buen ojo de los instagrammers por su inigualable belleza ¿Te atreves a descubrirlos?

1. Llanes - 214.842 Menciones

Llanes, en la provincia de Asturias , se adjudica el primer puesto de la clasificación con sus 214.842 hashtags en Instagram. Este pintoresco pueblecito norteño se extiende a orillas del Cantábrico, donde despliega sus encantos como un magnífico patrimonio cultural, hermosas playas e impresionantes paisajes escarpados y llenos de verdor. No te pierdas su centro histórico de estilo medieval, el Torreón y las murallas del siglo XIII, la Basílica de Santa María y el Palacio de Castañaga.

2. Sóller - 209.667 Menciones

En segundo lugar llega Sóller, al noroeste de Mallorca , que acumula 209.667 hashtags en la popular red social. Sóller es un precioso pueblo en el corazón de la Sierra de Tramuntana, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y conserva toda la belleza y tradición de Mallorca. No te puedes ir sin hacer un trayecto en el ferrocarril de madera que conecta Sóller con la Plaza de España de Palma ¡disfrutarás de unos paisajes inolvidables! Al final del trayecto tienes la majestuosa iglesia de Sant Bartomeu, símbolo de Sóller.

3. Mogán - 122.970 Menciones

La medalla de bronce va para Mogán , un pueblecito costero al suroeste de Gran Canaria que ha logrado reunir 122.970 hashtags. Mogán conquista las redes gracias, en gran parte, a su hermoso puerto, apodado "La Pequeña Venecia" y sus singulares puentes y canales rodeados de pintorescas casitas de colores y flores. Además, si te apetece darte un chapuzón tienes cerca la estupenda Playa de Mogán para relajarse y refrescarse bajo el sol.

4. Sarria - 103.117 Menciones

A las puertas del podio se queda el municipio gallego de Sarria, en la provincia de Lugo que acumula 103.117 hashtags en Instagram. Además de ser punto de partida habitual para los peregrinos del Camino de Santiago Francés, es un pueblo lleno de encanto que nos cuenta una historia medieval con Iglesias como la de Santiago de Barbadelo, del Salvador, de Santa Mariña de Sarria y la Torre de la Fortaleza.

5. Astorga - 89.068 Menciones

Astorga, en la provincia de León , aterriza en quinto puesto adjudicándose 89.068 menciones en la conocida red social. Este coqueto pueblecito se ubica entre el Páramo leonés y los montes de León y puede presumir de tener una gran riqueza monumental, testigo del paso de los diferentes moradores que ha tenido la población a lo largo de su rica historia. Entre sus atracciones más apreciadas destacan siete declaraciones de Bien de Interés Cultural. Nuestras favoritas: el Entorno del Palacio Episcopal y la Catedral de Santa María.

6. Palafrugell - 85.947 Menciones

Palafrugell es un hermoso pueblo de pescadores de la provincia de Girona , en la Costa Brava, que ha logrado hacerse con 85.947 hashtags en Instagram. Palafrugell es un magnífico refugio para una escapada, con argumentos como una hermosa bahía rocosa, el encanto mediterráneo de sus casas de cal y sus barcos de pesca, y un rico patrimonio tanto cultural como gastronómico. Será por todo ello que inspiró a Joan Manuel Serrat para componer su canción "Mediterráneo". Te recomendamos que evites la temporada alta, ya que son muchos los que se animan a descubrir sus encantos.

7. Santoña - 84.403 Menciones

Santoña, en Cantabria , llega en séptimo lugar con sus 84.403 hashtags en la red social. Santoña es un precioso pueblo con una arraigada tradición marinera, prueba de ello es que aquí fue donde se construyó la carabela "Santa María", que partió a descubrir las Américas. Si visitas Santoña no te puedes perder la ruta del Faro del Caballo, elegida mejor rincón de España por la Guía Repsol. Eso sí, tienes que estar en forma para poder bajar casi 700 escalones, y si te quieres dar un chapuzón unos 100 más. Otra buena opción cercana para relajarte junto al mar es la Playa de Berria.

8. Vejer de la Frontera - 81.171 Menciones

El largo nombre de este pueblo costero de la provincia de Cádiz no parece desmotivar a los instagrammers, que no dudan en dedicarle nada menos que 81.171 menciones. Será por su belleza andaluza, ya que Vejer es un hermoso laberinto de casas de cal y serpenteantes callejuelas con molinos de agua, patios repletos de flores y azulejos nazarís, que presume, además, de una riqueza gastronómica envidiable. No te pierdas el casco antiguo amurallado, con joyas como el Arco de las Monjas.

9. Baeza - 79.259 Menciones

Baeza, en la provincia de Jaén , acumula 79.259 hashtags. Baeza es a menudo visitada junto a su cercana vecina Úbeda, con la que comparte el honor de haber sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, que certifica su patrimonio monumental excepcional, con muchas historias que contar sobre sus célebres figuras y las leyendas que los rodean. Hay mucho por ver, así que te recomendamos que te tomes tu tiempo para apreciar la belleza de su arte y su cultura y que aproveches el viaje para explorar también Úbeda.

10. Cambados - 66.079 Menciones

Ponemos el broche al ranking con Cambados, en la provincia de Pontevedra, que logra 66.079 menciones en Instagram. Cambados, la hermosa capital del Albariño en Pontevedra puede ser considerada prácticamente un museo al aire libre tallado en piedra. Esta histórica población tiene varios centros históricos ya que nace de la fusión de 3 municipios y ofrece gran variedad de monumentos y de bellos pazos. Ejemplos de joyas de Cambados son la plaza de Fefiñáns, el pazo de Fefiñáns, la iglesia de San Benito o las espectaculares ruinas de Santa Mariña Dozo.