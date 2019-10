Moyá, Ferrer y Corretja, el hotel de los tenistas ya casados

Como si de un equipo se tratara, muchos de los compañeros de deporte de Rafa Nadal que asistirán a su boda con Mery Perelló el próximo sábado se alojarán en el mismo hotel. Se trata de un establecimiento ubicado en la zona costera de Pollença, en primera línea de mar. Allí se hospedarán los tenistas Carlos Moyà, David Ferrer y Álex Corretja con sus parejas: la actriz y cantante Carolina Cerezuela, la óptico optometrista Marta Tornal y la modelo Martina Klein, respectivamente. Después de la boda de los de Manacor, solo quedarán Corretja y Klein para darse el "sí quiero" (aunque ambos estuvieron casados con parejas anteriores).

Moyà y Cerezuela se casaron por lo civil en el ayuntamiento de Llucmajor, una unión que celebraron con una fiesta íntima en Palma, en el hotel Maricel, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos y unas increíbles vistas al mar. En ese enlace, Carla, su primera hija, que en ese momento tenía un año, ejerció de dama de honor.

David Ferrer y Marta Tornal contrajeron matrimonio, también por lo civil, en noviembre del 2015, en Jávea (Valencia). Se casaron después de siete años de relación. Tornal y Mery Perelló, además de grandes admiradoras de sus tenistas favoritos, son también grandes amigas.

Otro de los invitados a la boda que se hospedará en el establecimiento de Pollença es Richard Mille, uno de los fundadores de la marca de relojes que lleva Rafa Nadal, de casi un millón de euros

Rafael Martín preparará los cocktails en sa Fortalesa

Rafael Martín será el encargado de preparar los cocktails que los invitados de Nadal y Mery tomarán durante el día. El profesional ha participado en diferentes campeonatos internacionales, como el Cool Family con el que consiguió la medalla de bronce del Mundial de Coctelería. Además, suele acompañar a Macarena de Castro y su equipo de El Jardín Catering en los compromisos más importantes. Como es habitual en estas situaciones, el coctelero no ha confirmado su presencia en la boda por motivos de confidencialidad. Martín dirige el Brassclub, una de las coctelerías más especiales y premiadas de Palma.

El aeródromo de Pollença y el "evento privado"

El aeródromo de Pollença, que conecta con sa Fortalesa, donde se casará el sábado que viene la pareja de Manacor, no dará ninguna explicación sobre posibles actividades que tengan lugar en ese espacio militar relacionadas con el enlace. Algunas informaciones apuntaban que los invitados no accederían a la finca por la entrada habitual, sino que llegarían al lugar atravesando la base militar. "Se trata de un evento privado, no daremos ninguna información sobre él", señalaron desde el centro militar. El coronel Pérez Salguero es jefe del aeródromo militar de Pollença, que ocupó el cargo a principios de febrero.