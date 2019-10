El Gobierno recorta el 66% de la ayuda a 800 sordos canarios

Los cambios en las bases para las subvenciones del Gobierno de Canarias destinadas a proyectos de dependencia y discapacidad van a originar un descenso de dos tercios en las ayudas económicas que permiten contratar intérpretes de lengua de signos española. Lo hacen ONG que como Funcasor apoyan anualmente a unas 800 personas que padecen discapacidad auditiva en la Isla. Sus dirigentes apuntan a que " de 175.000 euros vamos a pasar a 50.000 como máximo. No sólo no es suficiente sino que ya está gastado porque desde enero de este año tenemos a tres personas trabajando en Tenerife, Gran Canaria y La Palma".

Belén Darias, gerente de Funcasor, explica: "Hasta hace dos años, y durante décadas, la subvención para los intérpretes de signos en lengua española era nominativa. Pero ahora es de libre concurrencia. En 2018 los 53.00 euros nos permitieron contratar a las tres intérpretes. Ahora hay 50.000 para todos los proyectos que se presenten en esta línea".

Recuerda Darias: "La cantidad de este año, 3,5 millones de euros, es similar, pero la distribución, diferente. Del 5%, los 175.000 euros para el año pasado, a los 50.000 del actual; es decir, dos tercios menos". Belén Darias insiste: "Ya nos hemos gastado el dinero porque tenemos las tres intérpretes en sus puestos desde el pasado 1 de enero. La subvención ha salido tardísimo los dos últimos años".

Desvelan que "nos dicen desde la Consejería, este año de Derechos Sociales, y antes de Políticas Sociales, que las bases las elaboró el equipo anterior y que han preferido sacarlas así y no perder unas partidas que deben estar resueltas antes del 31 de diciembre".

La valoración de Funcasor es que "esto supone un enorme trastorno, para nosotros y para todas las entidades que trabajamos con las personas que tienen dificultades auditivas. Por eso estamos en contacto con colectivos que pasan por una situación similar como Fasican para intentar llevar a cabo alguna acción conjunta".

Los anteriores responsables

La gerente de Funcasor apostilla: "Cuando el nuevo equipo nos informó de lo que ocurría nos dirigimos al a consejera anterior, Cristina Valido y a Eulalia García, la que fuera directora general de Políticas Sociales y nos informaron de que era así, un error".

Darias resume: "Vamos ahora a presentar los proyectos y a ver qué deciden. Nuestros cálculos apuntan a que nos darán como máximo unos 30.000 euros y ya tenemos invertidos más de 50.000"

Isabel Teresa Gómez, presidenta de Funcasor. lo deja bastante claro: "Es un serio problema porque el sistema de la libre concurrencia supone que este año recibiremos dos tercios menos de lo que hasta ahora teníamos para atender a esta línea de contar con los imprescindibles intérpretes de signos. No dan los números, es tan simple como eso".

Tanto Belén como Isabel recuerdan la importancia de la labor de Funcasor. Por ejemplo, al reseñar que durante 2018 se beneficiaran miles de personas de las 520 charlas de sensibilización ofrecidas por miembros de la asociación y otros profesionales. Conferencias en colegios, comisarías de policía, empresas u otros colectivos de ámbito social. "Eso hacen también los y las intérpretes, aparte de otros servicios. La interpretación del lenguaje de signos la llevan a entornos médicos, jurídicos o policiales. Y a entrevistas de trabajo, gestiones en bancos o servicios sociales. Cualquier situación diaria.

"Mejor sacar la convocatoria"

Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias apuntaron a EL DÍA: "Puede parecer hasta cierto punto un sin sentido porque ya sabíamos que estas bases iban a dar problemas, pero era peor solución que no saliera la convocatoria" Y añaden "Hay dos convocatorias anuales, la general y esta específica en la que se presentan proyectos por parte de los colectivos. La primera salió en el verano peor la otra in extremis, incluso se planteó no sacarla este año. Estaba en Intervención y las bases no las ha puesto este gobierno. De momento no hay ninguna aprobada ni denegada porque estamos todavía dentro del plazo de presentación". Pero, valoran, "la base quinta es muy clara y establece que para proyectos que incluyan la traducción del lenguaje de signos no puede haber una partida superior a los 50.000 euros. El año que viene las bases saldrán antes y serán consensuadas con los colectivos. Ya habíamos advertido previamente de estos a Funcasor y Fasican".

Datos funcasor

774 servicios a 144 personas sordas en 2018.

680 servicios a personas con dificultades auditivas en lo que va de 2019.

520 charlas de sensibilización en distintos ámbitos sociales.

20.444 servicios de lengua de interpretación de signos en la historia de la ONG.

29.454 gestiones de servicio de orientación.

49.761 personas atendidas desde la fundación en 1992.

1.345 personas integradas laboralmente.

"Ampliar el presupuesto o ir a otras partidas"

El director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, valora las opciones para mejorar las aportaciones económicas a estos proyectos: "Una vez que termine el plazo de presentación, en unos quince días, se verán dos posibles opciones: ampliar presupuesto o pasar el sobrante de alguna línea a otras partidas". Las subvenciones se recogen en las bases tercera, donde se especifican las que no pueden superar los 30.000 euros y en la quinta con un máximo de 50.000. La Dirección general de Dependencia y Discapacidad ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias del pasado viernes la convocatoria de subvenciones para 2019 "mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para la ejecución de actividades y proyectos que tengan como finalidad la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y aquellas en situación de dependencia y sus familias, así como la potenciación de nuevas líneas de intervención social para promover una red de apoyo a proyectos pioneros en materia de atención a la discapacidad, por un importe global de 3.500.000 euros". Montero explica: "A pesar de los inconvenientes que ha encontrado el nuevo grupo de Gobierno, logramos sacar adelante una convocatoria de vital importancia para muchas entidades que desarrollan su labor en el ámbito de la atención a la dependencia y la discapacidad". En este sentido, anunció Montero, que "una vez que se acabe el plazo de presentación de proyectos se declarará el procedimiento de urgencia lo que permitirá resolver antes y recortar los plazos a la mitad de tiempo". Montero manifestó el compromiso del Ejecutivo canario de mantener esta convocatoria para las entidades que trabajan con discapacidad en 2020, acelerando la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la convocatoria para que, señaló, "las entidades puedan disponer cuanto antes de los fondos". El director general resalta el compromiso del Gobierno para "consensuar las bases de la próxima convocatoria con las entidades del sector y ajustarlas a sus necesidades".